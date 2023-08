Unterföhring (ots) -"Wir suchen schon was Ernstes, weil ich gerne Oma werden möchte", sagt Mama Gabriela (50). "Irgendwie hat es nicht geklappt. Vielleicht ist er zu perfekt?", fragt sich Mama Lina (62). "Er muss von seinem hohen Ross mal runter. Ich achte nicht auf den Po, die Brüste, Haare oder Tätowierungen. Wir wollen ihm dabei helfen, dass es auch viele hübsche Frauen gibt, die anders ticken als er meint", kündigt Mama Petra (57) an. In der neuen ProSieben-Datingshow "Der Heiratsmarkt" nehmen Eltern die Partnerwahl für ihre Single-Kinder in die Hand und suchen das perfekte Match auf dem ProSieben-Heiratsmarkt. Am Donnerstag, 10. August 2023, um 20:15 Uhr gibt Moderatorin Annemarie Carpendale das Startsignal: "Der Markt ist eröffnet!"Es funkt, es knistert, es knackst ...Die zwölf Singles auf dem ersten Heiratsmarkt hatten bisher noch kein Glück bei ihrer Partnerwahl. Klappt es jetzt mit Hilfe ihrer Eltern und engsten Vertrauten? Der erste Eindruck bei den frisch zusammengestellten Paaren - gemischt. "Bildhübsch, das ist total Jennys Geschmack", ist sich Oma Ursula (72) sicher. Jenny (29, Dresden) selbst findet: "Warum sich Mama und Oma für ihn entschieden haben, ist eine gute Frage. Das hätte ich gar nicht gedacht." Juliette (22, Leipzig) gesteht offen: "Normalerweise wäre das jetzt nicht mein Typ Mann. Meine Ansprüche sind auch sehr hoch. Aber ich muss mich endlich mal für was Neues öffnen." Philipp (27, Bad Segeberg) kommt dagegen gar nicht mehr aus dem Schwärmen heraus: "Ihr wunderschönes Gesicht, ihre fantastischen Augen, ihre schönen Haare, dazu noch dieser trainierte Körper. Sie hat eine schöne große Oberweite, absoluter Knackhintern. Also ich glaube schon, das wird sehr, sehr gut harmonieren." Doch auch wenn die erste Euphorie die Singles strahlen lässt - die ersten Wolken ziehen bereits auf: Denn beim Thema Familienplanung gehen ihre Meinungen teils stark auseinander ... Und für zwei potentielle Partner:innen und ihre Angehörigen ist nach dem ersten Markt schon wieder Schluss bei "Der Heiratsmarkt" ... Beweisen die Eltern ein glückliches Händchen und verlieben sich die neu zusammengeführten Paare auf den ersten Blick? Knistert es auf den zweiten Blick? Oder funkt es selbst auf den dritten Blick nicht?Das ist "Der Heiratsmarkt"Sie wollen nur das Beste. Und sie wissen natürlich, wer der oder die Besten für ihre Töchter und Söhne sind: Eltern! Deshalb nehmen sie jetzt die Partnerwahl für ihren erwachsenen Nachwuchs in die Hand. Auf dem Heiratsmarkt im sommerlichem Urlaubsflair der kroatischen Insel Hvar preisen sie ihre Tochter oder ihren Sohn anderen Eltern an und verschaffen sich selbst einen Überblick über das Angebot an Singles, um endlich die Richtige oder den Richtigen für das eigene Kind zu finden. Mit der oder dem Auserwählten und ihren oder seinen beiden Familienmitgliedern ziehen sie dann für einige Tage gemeinsam unter ein Dach. Dort hat das frisch zusammengeführte Paar Gelegenheit, sich unter der strengen Beobachtung der Angehörigen näher kennenzulernen und im besten Fall näherzukommen. Bis die Familien beim nächsten "Heiratsmarkt" vielleicht wieder komplett neu gemischt werden ... Finden die Begleiter:innen das Perfect Match für ihren Nachwuchs oder liegen sie voll daneben? Welche Überraschungen erwartet die Familien beim Zusammenleben? Produziert wird "Der Heiratsmarkt" von Cheerio Entertainment und FOX Alternative Entertainment."Der Heiratsmarkt" - ab Donnerstag, 10. August 2023, um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf JoynAlle Infos zur neuen ProSieben-Datingshow, den Singles und ihren Familien sowie Fotos zum Download finden Sie auf der Heiratsmarkt-Presseseite.Pressekontakt:Frank WolkenhauerCommunications & PRShow & Comedyphone: +49 (0) 89 95 07 - 1158email: frank.wolkenhauer@seven.onePhoto Production & EditingStephanie Bruchner, Nadine Vadersphone: +49 (0) 89 95 07 - 1166, - 1161email: stephanie.bruchner@seven.one, nadine.vaders@seven.oneOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/25171/5575737