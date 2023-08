ISG Provider Lens-Studie: Wachsende Datenschutzbedenken führen dazu, dass viele Unternehmen Vor-Ort-Dienstleister bevorzugen

Künstliche Intelligenz (KI) stellt in Deutschland sowohl Ermöglicher als auch Gegenmittel bei einer wachsenden Zahl von Cyberangriffen dar. Dies meldet eine neue Marktstudie, die die Information Services Group (ISG) (Nasdaq: III), ein führendes, weltweit tätiges Marktforschungs- und Beratungsunternehmen im Technologie-Segment, heute herausgegeben hat.

Die Studie "ISG Provider Lens Cybersecurity Solutions and Services Germany 2023" meldet, dass immer raffiniertere, oft KI-gesteuerte Cyberangriffe den Unternehmen in Deutschland erhebliche Probleme bereiten. Die Unternehmen suchten deshalb selbst nach KI-basierten Lösungen, um diesen Angriffen zu begegnen. Besonders groß seien die Herausforderungen bei kleinen und mittleren Unternehmen (KMU), so die ISG-Studie.

"KMUs sind ein besonders attraktives Marktsegment für Cybersecurity-Anbieter", sagt Roger Albrecht, Partner und Co-Lead von ISG Cybersecurity in Deutschland. "Diese Unternehmen sind oft mit veralteten Sicherheitssystemen ausgestattet und müssen diese dringend erneuern."

Der Fachkräftemangel und der Bedarf an aktuellem Spezialistenwissen bringen der ISG-Studie zufolge deutsche Unternehmen dazu, auf Managed Security Services zurückzugreifen. Aus Sorge um den Datenschutz bevorzugten dabei sowohl große als auch mittelständische Kunden Security Operations Centers (SOCs) in Deutschland. Obwohl Anbieter von Managed Security Services zunehmend auf KI und Automatisierung setzen, um Cyberangriffe zu bekämpfen, bleibe menschliches Fachwissen unverzichtbar, so ISG.

Genau wie bei künstlicher Intelligenz kann der Faktor Mensch Gegenmittel als auch Ermöglicher von Cybersicherheitsproblemen sein. Wenn es um die Anfälligkeit eines Unternehmens für Cyberangriffe geht, sind es laut ISG-Studie oft vor allem unvorsichtige Anwender, die Trojaner- oder Phishing-Angriffen zum Opfer fallen. Aus diesem Grund reiche auch eine Cybersecurity-Ausstattung, die auf dem neusten Stand ist, nicht immer aus. Schulung und Beratung der Anwender komme ebenfalls eine wichtige Rolle zu, so ISG.

Nicht nur trickreiche Cyberkriminelle halten ISG zufolge deutsche Unternehmen auf Trab. Auch gesetzliche Regelungen wie die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) in der EU verlangen von den Unternehmen die Implementierung stärkerer Sicherheitsmaßnahmen. Laut ISG-Studie bleibt die Einhaltung der damit verbundenen Vorschriften eine große Herausforderung, insbesondere für mittelständische Unternehmen.

"Die meisten Unternehmen erkennen, dass sie diesen Kampf nicht allein führen können", sagt Jan Erik Aase, Partner und Global Leader bei ISG Provider Lens Research. "Sie wenden sich an erfahrene Anbieter, die proaktive, auf KI basierende Methoden zum Schutz vor Cyber-Bedrohungen anbieten können."

Darüber hinaus untersucht die Studie, wie Unternehmen XDR-Lösungen einsetzen, um die von verschiedenen Sicherheitstools ihrer IT-Infrastruktur gesammelten Informationen besser zu verstehen und in Kontext zu setzen.

Die Studie "ISG Provider Lens Cybersecurity Solutions and Services Germany 2023" bewertet die Fähigkeiten von insgesamt 107 Anbietern in sieben Marktsegmenten (Quadranten): "Identity Access Management (IAM)", "Data Leakage/Loss Prevention (DLP) Data Security", "Extended Detection Response (XDR)", "Security Service Edge (SSE)", "Strategic Security Services", "Technical Security Services" und "Managed Security Services SOC".

Die Studie stuft IBM in sechs Quadranten und Eviden (Atos) in vier Quadranten als "Leader" ein. Accenture, Axians, Capgemini, Deutsche Telekom und Microsoft werden in jeweils drei Quadranten als "Leader" bezeichnet, Bechtle, Broadcom, CANCOM, Computacenter, Controlware, Forcepoint, Palo Alto Networks und Trend Micro in jeweils zwei. Cato Networks, Cisco, CrowdStrike, Deloitte, DriveLock, DXC Technology, Fortinet, Fortra, GBS, HCLTech, Infosys, KPMG, Matrix42, Netskope, Okta, Orange Cyberdefense, Ping Identity, SailPoint, SentinelOne, TCS, Trellix, Versa Networks, Wipro und Zscaler sind "Leader" in je einem Marktsegment.

Zudem werden glueckkanja-gab, HPE (Aruba), Imprivata, Infosys, suresecure und Trellix in jeweils einem Segment als "Rising Star" bezeichnet. Nach Definition von ISG handelt es sich dabei um Unternehmen mit vielversprechendem Portfolio und hohem Zukunftspotenzial.

Bearbeitete Versionen der Studie stehen bei Axians, CANCOM, Computacenter, Deutsche Telekom, DriveLock, suresecure und Syntax zur Verfügung.

Die Studie "ISG Provider Lens Cybersecurity Solutions and Services Germany 2023" ist für Abonnenten und Einzelkäufer auf dieser Website erhältlich.

