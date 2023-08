Ein neuer Bereich, in dem Nutzer mit Nutzern von anderen Servern zusammenarbeiten oder in Konkurrenz treten können

Neue Gegenstände können durch das Besiegen der verschiedenen Field Bosses erlangt werden, die auf vier Feldern erscheinen

Zur Feier der Aktualisierung von "Prajna Island" und des 200. Tages seit Start von MIR M werden verschiedene Veranstaltungen abgehalten

MMORPG MIR M: Vanguard and Vagabond (im Folgenden "MIR M") hat neuen Inter-Server-Bereich "Prajna Island" am 8. August aktualisiert.

Die ehemals friedliche, unbewohnte Insel "Prajna Island" wurde nach der katastrophalen Explosion der vorangegangenen Schlacht zwischen Divine Dragon und Crimson Lunar Demon in ein Land der Toten verwandelt. Spielcharaktere über Stufe 48 können nach Abschluss der erforderlichen Aufgaben über den NPC "Nuah" in Fort Phantasia in den Bereich gelangen.

Bei Prajna Island können Nutzer mit Nutzern von anderen Servern bei der Jagd von Monstern zusammenarbeiten und in Konkurrenz zueinander treten, wobei reichliche Belohnungen zu erlangen sind. Auf dieser Insel gibt es die vier Felder "Prajna Field", "Shima Cave", "Prajna Cave" und "Prajna Temple" und die Field Bosses "Pit Sura", "Ghostly Gore Sura", "Skeleton Prajna King", "Taurus Demon Lord" erscheinen in den einzelnen Feldern. Durch den Sieg über diese Field Bosses können neue Gegenstände und Fertigkeiten erworben werden.

Auch wurden neue Ascendant Avatars präsentiert. Diese Avatars sorgen für mehr ATK SPD, DEF und Genauigkeit in jeder Klasse.

Zur Feier der Aktualisierung von "Prajna Island" und des 200. Tages seit dem Start von MIR M werden verschiedene Veranstaltungen abgehalten. Den Anfang macht "Deepest Night 7 Days Check-in", das vom 8. August bis zum 21. August verfügbar ist. Zu den Belohnungen für das tägliche Einloggen gehören "Great Success Potions" und "Primal Summoning Ticket Chests".

Die Veranstaltung "Crafting Prajna Tokens" läuft bis zum 28. August. Durch die Jagd errungene "Prajna Island Tokens" können zum Herstellen von 3 Codex-Typen, einer "Intermediate Enhancement Stone Support Chest" und mehr verwendet werden.

Außerdem wird zur Feier des 200. Tages nach Start von MIR M die Veranstaltung "200 Days Celebration Gift Chest" bis zum 22. August zur Verfügung stehen. Je nach Anzahl der eingeloggten Stunden können Nutzer eine "200 Days Celebration Congratulation Chest" erhalten, die unter anderem ein "Advanced Avatar Summoning Ticket" sowie eine "Uncommon Dragonsoul Stone Chest" enthält.

Weitere Informationen zu MIR M finden Sie auf der offiziellen Website.

