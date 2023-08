Die Aktien von Merck KGaA befinden sich seit dem Verlaufstief bei 145,60 Euro am 10. Juli in einem Aufwärtstrend und haben dabei im bisherigen Verlaufshoch am 03. August 165,40 Euro erreicht. In der Folge starteten die Papiere eine Korrektur, die aktuell noch läuft. Mit dem vorherigen Durchbruch der Papiere über die Ichimoku-Wolke wurde ein langfristiges Long-Signal generiert. Die aktuelle Korrektur im Aufwärtstrend bietet dabei eine Long-Chance. ...

