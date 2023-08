Heute im gabb: Um 10:06 liegt der ATX TR mit -0.63 Prozent im Minus bei 7046 Punkten (Ultimo 2022: 6597, 6.80% ytd). Topperformer der PIR-Group sind DO&CO mit +0.84% auf 120.2 Euro, dahinter Marinomed Biotech mit +0.71% auf 42.3 Euro und Porr mit +0.57% auf 12.27 Euro. Zum Vergleich der DAX: 15913 ( -0.57%, Ultimo 2022: 13923, 14.29% ytd). - In den News: Wiener Privatbank, OeKB, Kontron- Nachlese: FACC-GB zum Hören, Nasdaq 100 und Nasdaq vs. ATX- Unser Robot sagt: Flughafen Wien, Telekom Austria und Warimpex auffällig; Günther Ofner führt den 3. Tag im CEO-Ranking- Börsegeschichte 8. August: Extremes zu Do&Co und RHI Magnesita- Börse Social Depot Trading Kommentar- wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2: -0.52% vs. last gabb, ...

