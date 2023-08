Taipeh (ots/PRNewswire) -Infortrend® Technology, Inc. (https://www.infortrend.com/de/home?utm_source=DE20230808&utm_medium=PRnewswire&utm_campaign=20230808PR&utm_content=home) (TWSE: 2495), der branchenführende Anbieter von Unternehmensspeichern, gab heute bekannt, dass sein EonStor GS (https://www.infortrend.com/de/products/gs?utm_source=DE20230808&utm_medium=PRnewswire&utm_campaign=20230808PR&utm_content=gs) G3 jetzt die neueste Version von Veeam Backup and Replication (VBR) V12 unterstützt. Dies bietet Unternehmen eine unveränderliche Datensicherung zum Schutz von Daten und zur Gewährleistung ihrer schnellen Wiederherstellbarkeit im Falle von Ransomware-Angriffen.Eine Veeam-Umfrage (https://go.veeam.com/wp-data-protection-trends-2023.html) unter 4.200 Unternehmen ergab, dass im Jahr 2022 mehr als 85 % von Ransomware-Angriffen betroffen waren und 79 % eine Datenschutzlücke aufweisen. Solche Angriffe können zu Störungen und damit zu Daten- und Finanzverlusten führen. Die Wiederherstellung nach einem Ransomware-Angriff kann komplex sein. Mit Infortrend EonStor GS G3 (https://www.infortrend.com/de/products/gs?utm_source=DE20230808&utm_medium=PRnewswire&utm_campaign=20230808PR&utm_content=gs-g3gohdd) und VBR V12 verfügen Unternehmen jedoch jetzt über eine Lösung für unveränderliche Datensicherung für eine schnellere und garantierte Datenwiederherstellung im Vergleich zur herkömmlichen Bandsicherung.Die Lösung liefert niedrigere Recovery Point Goals (RPOs) und Recovery Time Goals (RTOs). Im Falle von Ransomware-Angriffen können zerstörte Daten wiederhergestellt werden, ohne dass ein Offline-Betrieb erforderlich ist, sodass Unternehmen ihren Betrieb schnell wieder aufnehmen können. Sie schützt Daten vor Ransomware in virtuellen, physischen, NAS und cloudnativen Umgebungen.Mit dem integrierten U.2-NVMe-SSD-Cache dient der GS G3 als Leistungs- und Kapazitätsebene in der Veeam-Scale-Out-Backup-Repository-Architektur, sodass Unternehmen einen einzigen GS-G3-Speicher einsetzen können, anstatt separate Speichergeräte für Leistungs- und Kapazitätsebenen zu verwenden. Darüber hinaus unterstützt die Serie S3-kompatiblen Objektspeicher für ein unveränderliches Veeam-Backup-Repository, das unbefugte Änderungen verhindert und vor böswilligen Handlungen schützt."Wir freuen uns, bekannt geben zu können, dass EonStor GS G3 jetzt VBR-V12-fähig ist. Die Lösung ermöglicht die schnelle und effektive Wiederherstellung kritischer Daten, die von Ransomware betroffen sind, in ihren ursprünglichen Zustand", so Frank Lee, Senior Director of Product Planning bei Infortrend Technology.Weitere Informationen zu EonStor GS (https://www.infortrend.com/de/products/gs?utm_source=DE20230808&utm_medium=PRnewswire&utm_campaign=20230808PR&utm_content=gs) und zur Datensicherungs- und Wiederherstellungslösung (https://www.infortrend.com/de/solutions/backup-restore?utm_source=DE20230808&utm_medium=PRnewswire&utm_campaign=20230808PR&utm_content=backupSolution)Verbinden Sie sich mit Infortrend auf LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/infortrend/)Kontaktieren Sie Infortrend, um eine Anfrage zu stellen (https://www.infortrend.com/global/partners/make-an-inquiry?fr=Media&utm_source=DE20230808&utm_medium=PRnewswire&utm_campaign=20230808PR&utm_content=inquiry)Über InfortrendInfortrend (TWSE: 2495) ist seit 1993 ein führender Anbieter von äußerst leistungsfähigen, vernetzten Speicherlösungen. Die Lösungen des Unternehmens basieren auf hoher technologischer und systemtechnischer Expertise mit Fokus auf Qualität, Zuverlässigkeit und Mehrwert. Das breite Storage-Lösungsportfolio kann branchen übergreifend eingesetzt werden und wird selbst anspruchsvollsten Anforderungen gerecht. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.infortrend.com.Infortrend® und EonStor® sind Handelsmarken oder eingetragene Handelsmarken von Infortrend Technology, Inc.; andere Handelsmarken sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.View original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/eonstor-gs-g3-von-infortrend-unterstutzt-jetzt-die-neue-veeam-plattform-zur-abwehr-von-ransomware-angriffen-301895223.htmlPressekontakt:Hannah Chen,+886-2-2226-0126 #8557,Hannah.Chen@infortrend.comOriginal-Content von: Infortrend Technology, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/113061/5575785