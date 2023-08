Jetzt wird es ernst für Plug Power: Am Mittwoch wird der Wasserstoff-Player seine Geschäftszahlen für das zweite Quartal vorlegen. Am Montag geriet Plug Power, wie der gesamte H2-Sektor, unter Druck. Gelingt jetzt der Befreiungsschlag?Charttechnisch konnte das Papier des US-Brennstoffzellenbauers die 200-Tage-Linie bei 12,54 Dollar erneut nicht nachhaltig überwinden, womit ein frisches Kaufsignal vorerst vom Tisch ist. Nachdem die Aktie am Montag mit einem Minus von 4,4 Prozent bei 11,05 Dollar ...

