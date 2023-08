NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Bayer nach endgültigen Zahlen zum zweiten Quartal und auf "Neutral" mit einem Kursziel von 55 Euro belassen. Die Jahresziele von Bayer für 2023 implizierten nach wie vor fünf bis sechs Prozent niedrigere Konsensschätzungen, schrieb Analyst Richard Vosser in einer ersten Reaktion am Dienstag. Dass die Zahlen zum zweiten Quartal die Erwartungen verfehlt hätten, resultiere allerdings eher aus nicht hinreichend aktualisierten Konsensprognosen nach einer Gewinnwarnung des Pharma- und Agrarchemiekonzerns vor zwei Wochen. Vosser rechnete folglich auch nicht mit einer stärkeren Kursreaktion der Bayer-Aktien./bek/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.08.2023 / 08:03 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.08.2023 / 08:03 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000BAY0017

Top 3 Energie-Dividendenaktien Im neuen Energieboom von kontinuierlichen Erträgen profitieren. Wir zeigen hier, von welche drei Aktien Sie profitieren können. Hier klicken