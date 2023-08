Yokohama, Japan (ots/PRNewswire) -Fujitsu Semiconductor Memory Solution Limited gab die Markteinführung eines 512Kbit-FeRAM mit I2C-Interface, MB85RC512LY, für den Automobilbereich bekannt. Evaluierungsmuster sind derzeit verfügbar.URL: https://www.fujitsu.com/jp/group/fsm/en/products/feram/device/i2c-512k-mb85rc512ly.html (https://www.fujitsu.com/jp/group/fsm/en/products/feram/device/i2c-512k-mb85rc512ly.html)Der MB85RC512LY ist ein permanenter Speicher mit 512Kbit Speicherdichte und arbeitet mit einer niedrigen Versorgungsspannung von 1,7 V bis 1,95 V. Er verfügt über einen extrem niedrigen Betriebsstrom, wie zum Beispiel einen maximalen 0,4 mA bei 3,4 MHz-Betrieb.Dieses Produkt garantiert 10 Billionen Lese-/Schreibzykluszeiten bei hoher Temperatur von 125 Grad C. Das FeRAM-Produkt ist ideal für Industrieroboter und Fahrzeuganwendungen wie Advanced Driver-Assistance Systems (ADAS).Abbildung 1: MB85RC512LY Pakete https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M106685/202308017682/_prw_PI1fl_Tr7BxmVm.jpg (https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M106685/202308017682/_prw_PI1fl_Tr7BxmVm.jpg)Abbildung 2: Beispiel FeRAM Usage (Fahrdatenprotokollierung) https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M106685/202308017682/_prw_PI2fl_CS7joLiT.jpg (https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M106685/202308017682/_prw_PI2fl_CS7joLiT.jpg)Da das neue FeRAM über eine I2C-Schnittstelle verfügt, benötigen Kunden, die eine I2C-Schnittstelle für ihre Plattform verwenden, keine größeren Designänderungen bei der Entwicklung eines Endprodukts durch die Verwendung der Speicherteile.Mit den oben genannten Funktionen kann das neue FeRAM-Produkt die folgenden Probleme lösen, die sich aus der Verwendung von Speicherprodukten ergeben.Abbildung 3: Kundenprobleme und -lösungen https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M106685/202308017682/_prw_PI4fl_6zfkZ9yw.jpg (https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M106685/202308017682/_prw_PI4fl_6zfkZ9yw.jpg)Die FeRAM-Produktfamilie für den Automobilbereich verfügt über Varianten des 3,3 V und 1,8 V-Betriebs für sowohl I2C- als auch SPI-Interface-Produkte. Mit der Einführung von MB85RC512LY hat die AEC-Q100-konforme FeRAM-Produktfamilie seit dem letzten Jahr 7 neue Produkte hinzugefügt. Darüber hinaus werden derzeit 4 neue Typen von 1 Mbit-Produkten entwickelt.Abbildung 4: FeRAM-Produktreihe für den Automobilbereich https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M106685/202308017682/_prw_PI3fl_zlxBqzFt.jpg (https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M106685/202308017682/_prw_PI3fl_zlxBqzFt.jpg)Fujitsu ist der Ansicht, dass die erforderliche Speicherdichte variieren muss, da die von Kunden gewünschten Anwendungen vielfältig sind. Fujitsu wird weiterhin optimale Speicherprodukte und -lösungen anbieten, um den Wert und die Bequemlichkeit von Kundenanwendungen zu verbessern.Informationen zu Fujitsu Semiconductor Memory Solution LimitedFujitsu Semiconductor Memory Solution konzentriert sich auf hochwertige und hochzuverlässige, permanente Speicher wie Ferroelectric Random Access Memory (FeRAM) und Resistive Random Access Memory (ReRAM). Das Unternehmen mit Hauptsitz in Yokohama wurde am 31. März 2020 als Tochtergesellschaft von Fujitsu Semiconductor Limited gegründet. Durch sein globales Vertriebs- und Entwicklungsnetzwerk mit Standorten in Japan und ganz Asien, Europa und Nord- und Südamerika bietet das Unternehmen Halbleiterspeicherlösungen für den globalen Markt an.Weitere Informationen erhalten Sie hier: https://www.fujitsu.com/jp/fsm/en/View original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/fujitsu-bringt-512kbit-feram-mit-i2c-interface-und-125-grad-c-betrieb-fur-den-automobilbereich-auf-den-markt-301895456.htmlPressekontakt:Michio UMETSU,Marketing-Abteilung,Fujitsu Semiconductor Memory Solution Limited,Tel.: +81-45-565-9123,E-Mail: fsm-web-inquiry@dl.jp.fujitsu.comOriginal-Content von: Fujitsu Semiconductor Memory Solution Limited, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/157028/5575834