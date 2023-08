Stuttgart (ots) -Ein leidenschaftlicher Fan der in der Motor Presse Stuttgart erscheinenden Titel verstärkt ab sofort die Vermarktung des Medienhauses. Arian-Elias Tawafi begleitet bereits seit zwölf Jahren das digitale Mandanten-Portfolio der Motor Presse Stuttgart auf Seiten des Werbevermarkters Ströer Media Solutions. Zum 1. August 2023 wechselte der studierte Kommunikationsfachwirt nun zur Motor Presse. In früheren Stationen war der 45-Jährige beim Axel Springer Auto-Verlag und der Bauer Media Group tätig."Wir freuen uns sehr, dass wir mit Arian einen versierten und autoaffinen Digitalvermarkter für uns gewinnen konnten, der unsere Medienmarken seit vielen Jahren nicht nur schätzt, sondern zum leidenschaftlichen Fan geworden ist", sagt Markus Eiberger, Mitglied der Geschäftsleitung und Leiter des Geschäftsbereiches Vermarktung. "Als Key Account Director wird er uns künftig überregional beim Ausbau unserer vielseitigen digitalen und crossmedialen Vermarktungskompetenz unterstützen."Arian-Elias Tawafi ist per Mail unter atawafi@motorpresse.de und telefonisch unter der 0711/182-1113 erreichbar.Die MOTOR PRESSE STUTTGART (www.motorpresse.de) ist eines der führenden Special-Interest-Medienhäuser international und mit Lizenzausgaben und Syndikationen in 20 Ländern rund um die Welt verlegerisch aktiv. Die Gruppe publiziert rund 80 Zeitschriften, darunter auto motor und sport, MOTORRAD, Men's Health, MOUNTAINBIKE und viele, auch digitale, Special Interest Medien in den Themenfeldern Auto, Motorrad, Luft- und Raumfahrt, Lifestyle, Sport und Freizeit. Alleininhaber der MOTOR PRESSE STUTTGART sind die Gründerfamilien Pietsch und Scholten zusammen mit Herrn Dr. Hermann Dietrich-Troeltsch.Pressekontakt:Franka KreiterLeiterin Social Media & UnternehmenskommunikationMotor Presse StuttgartTel.: +49 711 182-1018fkreiter@motorpresse.dewww.motorpresse.dewww.linkedin.com/company/motor-presse-stuttgartwww.facebook.com/motorpresseOriginal-Content von: Motor Presse Stuttgart, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/22036/5575829