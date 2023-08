Palantir hat am Montag einen leichten Aufschwung erlebt und stieg um gut 1%. Dies ist ein gutes Signal im Vorfeld der Veröffentlichung seiner Quartalszahlen für das 2. Quartal am 7. August. Analysten haben jedoch nicht die Gelegenheit genutzt, ihre Schätzungen zu erhöhen, und sind der Meinung, dass die Aktie überbewertet ist. Palantir: Wie geht es weiter? Trotz des allgemein positiven Börsenklimas - was teilweise ...

Den vollständigen Artikel lesen ...