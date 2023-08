Die Umsatzerlöse von Fraport lagen im zweiten Quartal um fast 5 % über den Erwartungen, angetrieben von einer starken Entwicklung in den Segmenten Aviation und International Activities & Services. Die Umsatzerlöse aus dem internationalen Geschäft übertrafen das Niveau von 2019 deutlich. Das EBITDA lag leicht unter den Erwartungen, was vor allem auf einmalige Kosten im Ground Handling und steigende operative Aufwendungen im Segment International zurückzuführen ist. Der Cashflow verbesserte sich im Vergleich zum ersten Quartal. Fraport hob seinen Ausblick für das Geschäftsjahr 23 an und erwartet, die obere Hälfte der bisher prognostizierten EBITDA- und Nettogewinnspanne zu erreichen. Insgesamt seien die Q2-Ergebnisse solide gewesen und die Analysten von AlsterResearch würden ihre Kaufempfehlung bei einem unveränderten Kursziel von EUR 67,00 beibehalten. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/Fraport%20AG





