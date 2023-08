Berlin (ots) -Elf Millionen nutzen das Ticket, davon hatten eine Million bisher kein Abo. Trotzdem ist das Ticket für viele nicht attraktiv genug. In einer Online-Befragung hat der ökologische Verkehrsclub VCD nach den Gründen gefragt. Die Antworten der gut 5.200 Teilnehmenden zeigen:- 49 Euro sind für viele zu teuer. Die VCD-Forderung nach einem Sozialticket für maximal 29 Euro wird von 92 Prozent der Teilnehmenden unterstützt. Ein Jugendticket für diesen Preis erhält ebenfalls große Zustimmung (90 Prozent).- Breite Zustimmung findet die Forderung, dass Kinder unter 14 mit Begleitung in Bus und Bahn kostenlos mitfahren (85 Prozent). Zustimmung gibt es auch für diesen Vorschlag: Kostenloser ÖPNV für alle unter 14 (73 Prozent).- Das Angebot muss flächendeckend ausgebaut werden! Denn bei unzureichendem Angebot auf dem Land, lohnt sich das Ticket nicht.Die Ergebnisse der Befragung zeigen, dass junge Menschen beim Deutschlandticket kaum berücksichtigt werden. "Damit es für Familien nicht zu teuer wird, sollten Kinder unter 14 Jahren kostenlos mitfahren - egal mit welchem Ticket die Begleitung fährt", fordert Dominik Fette, VCD-Sprecher für klima- und sozialverträgliche Mobilität. "2.352 Euro kostet das Deutschlandticket für vier Personen im Jahr, das ist für viele Familien zu teuer. Außerdem fehlt ein einheitlicher Sozialtarif", so Fette.Das Deutschlandticket ist beliebt, reicht aber nicht aus, um mehr Menschen zum Umstieg zu bewegen", erläutert Alexander Kaas Elias, VCD-Sprecher für Bahn und ÖPNV. "Für ein attraktives Angebot muss mehr investiert werden. "Zudem müsse das Deutschlandticket auf Dauer finanziert werden - zu erschwinglichen Preisen. Kaas Elias fordert dazu ein klares Bekenntnis der Bundesregierung.Unseren Blogartikel mit weiteren Umfrageergebnissen und Grafiken finden Sie hier: vcd.org/artikel/100-tage-deutschlandticket-vcd-befragung (https://link.mediaoutreach.meltwater.com/ls/click?upn=Embhav2lIKgVUL4v2f1iMiN51e6Qzo4gJaWacyF1uDKxBeTc7uIixAmWmz2MM-2Bisw6e9NyILH-2BenEOT9M-2Ft5w58AaKLJpr-2FcM7Q8jb5Yq9Y-3DCgQ7_M5zcduEdY-2BQY449Xy89rMuotDyNZj0i4pFXAu1bA16vE7-2FtsRzUcES1ztje5Lk9PVXNERol3T-2BaXAAjRBFxSMg6OLOyDyLpZiVBPy2AQf7uPAkO-2FmnwR6u8vBikeIxahwputY6uSWNuBjwzHVUB4ifYaqrrvanpJoIpFMuzxIZDOn0WWm4wUcU4lnLQkjvPvLbE147xTTbyDwqlH4nLQi4ux8-2BAwKdPZbrHkqwTXmO6wWw-2BIjSkknckMu59xl3gVpoWuSjsIqeqNS5gwILNUcAuCG-2BvJNIuSkZFD8p4q-2BGf6QkT7xevDoc8Jpwp-2FnGfH2EvBbqL4YRYphcm42cdq05Vl5YP3ZUG1y1-2B9u1TwREAA79BpY-2BPloJlw5YQ3TiK0LLJCN-2BVBKgaDjQcFUslPVg-3D-3D).Pressekontakt:Pressekontakt:Jan Langehein, Magdalena Reiner, Jonas Ibel - Telefon030/280351-12 -presse@vcd.org - www.vcd.org - Twitter: @VCDeV - Facebook:@vcdbundesverband - Instagram: @vcd_ev - LinkedIn: @VCDBundesverbandOriginal-Content von: VCD Verkehrsclub Deutschland e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/8206/5575882