Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/4621/ Die Wiener Börse Pläusche sind ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm. Unter dem Motto "Market & Me" berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. In Folge S5/12 geht es nach dem Intro nochmal "verhallt" weiter. Ich erkläre u.a., warum Flughafen Wien, Telekom Austria und Warimpex auffällig sind, dass Kontron gut zurückgekauft hat und dann habe ich auch noch News von der Wiener Privatbank. Finally die Telekom, die auf Börse Plausch Rückfrage die Abspaltung/Einbuchung der EuroTeleSites-Stücke gerne gratis anbietet, quasi die Kosten der Broker übernehmen würde. - FACC-GB Audio in 30:30 ...

