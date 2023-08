OMV Norge hat die Velocette-Explorationsbohrung in der Produktionslizenz (PL) 1016 begonnen. Velocette liegt im nördlichen Teil des Norwegischen Meeres in der Nähe des Feldes Aasta Hansteen. Die Wassertiefe in dem Gebiet beträgt 475 Meter. Die Dauer der Velocette-Bohrkampagne beträgt im Falle einer Entdeckung bis zu 61 Tage. "Velocette ist ein Gasvorkommen in der Nähe der bestehenden Infrastruktur. Diese Explorationskampagne passt zu unserer Strategie, den Anteil von Gas als Übergangsbrennstoff in unserem Produktionsportfolio zu erhöhen", sagt General Manager Knut Mauseth von OMV (Norge) AS.

