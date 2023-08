Unterföhring (ots) -8. August 2023. Sie füllen Stadien mit begeisterten Fans. Ihre Stimme lässt Herzen höherschlagen. Ihre Namen allein lösen unweigerlich Emotionen aus. Doch wer lacht bei "Schlag den Star" zuletzt? Und wer schmettert die Sieger-Arie? Am Samstagabend, 2. September, um 20:15 Uhr, auf ProSieben live kämpfen Comedian Chris Tall und Sänger Pietro Lombardi um 100.000 Euro. Wer nimmt diesmal den Siegerpreis mit nach Hause?Pietro Lombardi zeigt sich im Vorfeld siegessicher: "Chris darf als Comedian ja bloß seinen Humor nicht verlieren. Das sollte er auch besser nicht - dann hat er zumindest eine Sache, die er nicht verloren hat." Doch Chris Tall nimmt die Herausfordeung ernst und beweist, dass er seinen Gegner in der Vorbereitung sehr genau studiert: "Pietro, meine CINDERELLA: Unser Verhältnis war immer PHÄNOMENAL, aber dieser Abend wird nicht schön FOR YOU. Da hilft Dir nicht mal Dein KÄMPFERHERZ!"In bis zu 15 Runden treten die beiden Gegner bei "Schlag den Star" im direkten Duell gegeneinander an. Der Gewinner erhält 100.000 Euro. Elton führt durch den Abend, Ron Ringguth kommentiert. Produziert wird "Schlag den Star" von Raab TV."Schlag den Star" am Samstag, 2. September 2023, um 20:15 Uhr, live auf ProSieben und auf JoynPressekontakt:Nathalie GalinaCommunications & PRUnit Show & Comedyphone: +49 (0) 89 95 07 - 1186email: nathalie.galina@seven.onePhoto Production & EditingStephanie Bruchnerphone: +49 (0) 89 95 07 - 1166email: stephanie.bruchner@seven.oneOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/25171/5575892