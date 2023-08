Bei dem Pilotprojekt in Kopenhagen verspricht Eon Rabatte von bis zu 50 Prozent. Der Konzern will Fahrern einen Anreiz geben, ihre Elektroautos gezielt dann zu laden, wenn viel Solar- und Windstrom verfügbar ist.In Deutschland bietet Eon schon seit einiger Zeit einen dynamischen Stromtarif, dessen Höhe im Stundentakt wechselt, abhängig vom Geschehen am Spotmarkt der Strombörse. Nun erprobt der Energiekonzern das Tarifmodell auch beim öffentlichen Laden - allerdings in Dänemark: Eon hat jetzt bei einigen seiner Ladesäulen in Kopenhagen einen befristeten Pilotversuch mit dynamischer Preisgestaltung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...