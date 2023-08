Einbruch statt Ausbruch: Beyond Meat gelingt einmal mehr nicht der Befreiungsschlag. Nach den gestrigen Zahlen bricht die Aktie des Fleischersatz-Unternehmens vorbörslich in den USA rund 16 Prozent ein. Im deutschen Handel beträgt das Minus am Vormittag zwölf Prozent. Es gibt allerdings noch einen kleinen Lichtblick für investierte Anleger.Beyond Meat hat seine Umsatzprognose gekappt. Statt 375 bis 415 Millionen Dollar sollen es im laufenden Jahr nur noch 360 bis 380 Millionen werden. Außerdem meldete ...

