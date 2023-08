Hamburg (ots) -Alte Tennismaterialien recyceln und nicht verschwenden - mit diesem Ziel geht der Deutsche Tennis Bund (DTB) eine Partnerschaft mit der Tennismarke LOVE:40 ein. Als DTB-Nachhaltigkeitspartner wird das Hamburger Unternehmen dafür sorgen, dass Tennisdeutschland weniger Müll produziert."Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit LOVE:40 an einem nachhaltigen Tennissport zu arbeiten. Die Marke aus Hamburg steht für einen grünen Tennissport und hat seit 2015 viel Erfahrung darin gesammelt, Ressourcen wiederzuverwenden", so DTB-Geschäftsführer Simon Papendorf."Seit wir mit der Marke LOVE:40 gestartet sind, haben wir eng mit dem Deutschen Tennis Bund zusammengearbeitet, waren bereits auf vielen DTB-Events als Austeller vor Ort und haben alte DTB-Materialien für unsere Produkte verwendet. Die Partnerschaft ist deshalb der nächste logische Schritt. Gemeinsam mit dem Dachverband an einem nachhaltigeren Tennissport zu arbeiten, passt perfekt zu unserer Marke", sagt Lara Kinzel, Designerin und Gründerin der Marke LOVE:40.Die Zusammenarbeit umfasst verschiedene Kooperationsprojekte sowie die Integration der Marke LOVE:40 bei DTB-Veranstaltungen wie dem Business Forum Tennis, der DTB Veranstaltertagung und der Mitgliederversammlung.Zudem wird der Tennisdachverband gebrauchte Materialien, die zur Verarbeitung in neue Produkte dienen sollen, zur Verfügung stellen.Über LOVE:40:LOVE:40 - die grüne Marke aus dem Tennissport. Ursprünglich 2015 als Label für Taschen und Accessoires gestartet, sind heute auch On- und Off-Court-Textilien ein fester Bestandteil der Kollektion des Hamburger Unternehmens. Upcycling und Exklusivität stehen im Mittelpunkt, lokale Handarbeit und begrenzte Materialverfügbarkeiten sind die Challenge, einzigartige Produkte mit Tennisgeschichte die Herzensangelegenheit von LOVE:40.Pressekontakt:Pressestelle Deutscher Tennis Bund e.V.Hallerstr. 8920149 HamburgTelefon: 040/41178 - 253Telefax: 040/41178 - 255Email: presse@tennis.deInternet: www.dtb-tennis.deOriginal-Content von: DTB - Deutscher Tennis Bund e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/16996/5575908