HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Allianz nach Geschäftszahlen vergleichbarer europäischer Assekuranzen auf "Buy" mit einem Kursziel von 309 Euro belassen. Die Zahlen von Axa, Mapfre und GCO legten den Schluss nahe, dass die Schaden-Kosten-Relation (Combined Ratio) der Allianz im zweiten Quartal unter der Konsensschätzung bleiben dürfte, schrieb Analyst Michael Huttner in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er rechne für diese wichtige Kennziffer mit einem Wert von 92 Prozent - und damit unter der von der Allianz erhobenen Konsensprognose von 92,6 Prozent./bek/men



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2023 / 16:42 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0008404005

Top 3 Energie-Dividendenaktien Im neuen Energieboom von kontinuierlichen Erträgen profitieren. Wir zeigen hier, von welche drei Aktien Sie profitieren können. Hier klicken