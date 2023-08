Bei Tesla tut sich weiterhin einiges. Nun wurde bekannt, dass der bisherige Finanzchef Zachary Kirkhorn seinen Posten beim Elektroautobauer aus den USA aufgegeben hat. Sein Nachfolger steht bereits fest. Kirkhorn war in Teslas Organigramm ein bedeutendes Puzzlestück. Der 38-Jährige trug bei Tesla den Spitznamen "Master of Coin", was eine Anspielung auf die großen Bitcoin-Investitionen des US-Elektroautobauers war.AnzeigeAnzeige Nachfolge wird intern ...

Den vollständigen Artikel lesen ...