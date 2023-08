Ende vergangener Woche legte die Commerzbank Zahlen für das abgelaufene Quartal vor, welche sich an und für sich durchaus sehen lassen können. Dank der höheren Zinsen freut das Geldhaus sich einmal mehr über hohe Gewinne. Die Aktie reagierte dennoch mit roten Vorzeichen, was Experten nicht unbedingt auf die Zahlen an sich zurückführen.Anzeige:Bei denen gab es nämlich kaum etwas zu meckern. Die Commerzbank (DE000CBK1001) berichtete über einen Nettogewinn von 565 Millionen Euro im zweiten Quartal, womit der Gewinn im ...

Den vollständigen Artikel lesen ...