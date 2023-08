FRANKFURT (dpa-AFX) - Das Bankhaus Metzler hat Fresenius Medical Care (FMC) von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 41 auf 54 Euro angehoben. Eine rückläufige Kosteninflation berge das Potenzial einer weiteren Prognoseanhebung während der zweiten Jahreshälfte, schrieb Analyst Alexander Neuberger in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Antreiben dürften vor allem die fortschreitende Einführung von Kostensenkungsinitiativen durch den Dialysespezialisten und die Entlastung auf Seiten der Arbeitskosten, was im Zahlenwerk zum zweiten Quartal bereits augenfällig gewesen sei./ck/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.08.2023 / 10:17 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.08.2023 / 10:17 / CEST

DE0005785802