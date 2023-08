Köln (ots) -Durch einfache Reime und Lieder die Welt kennenlernen - mit diesem Erfolgsrezept hält sich CoComelon dauerhaft an der Spitze der internationalen YouTube-Kids-Charts. Auch im deutschen Kinderfernsehen kommen die Hauptfigur JJ und ihre Freunde bestens an. Deshalb nimmt Rechteinhaber Moonbug Entertainment nun verstärkt den deutschsprachigen Markt ins Visier und produziert gemeinsam mit tof Pictures für SUPER RTL ein brandneues TV-Format. "CoComelon - Spiel mit uns" folgt erstmals einem Live-Action-Konzept und bringt somit eine weitere Farbe in die bestehende Markenwelt, die zudem durch zahlreiche neue Musikvideos auf den TOGGO Plattformen, eine eigene Serie bei Netflix sowie neue Produkte kontinuierlich wächst."CoComelon - Spiel mit uns" feiert am 21. August TV-Premiere bei SUPER RTL auf dem für CoComelon etablierten Sendeplatz um 6 Uhr. Außerdem werden die 13 siebenminütigen Episoden auf toggo.de, in der TOGGO App und auf RTL+ zur Verfügung stehen. Das Besondere am neuen Format: TOGGO und RTL Moderatorin und Sängerin Vanessa Civiello spielt gemeinsam mit den Charakteren JJ und Cody verschiedene Rate- und Lernspiele und animiert die kleinen Zuschauer:innen aktiv zum Mitmachen. Das junge Publikum lernt in jeder Folge etwas dazu - und darf natürlich in gewohnter CoComelon-Manier die eingespielten Kinderlieder mitsingen.Vanessa Civiello: "Als ich für das Projekt angefragt wurde, habe ich sofort 'Ja' gerufen! Ich wusste, dass CoComelon der erfolgreichste YouTube-Kids-Kanal weltweit ist und freue mich, mit einer schon so erfolgreichen Marke zu arbeiten und gleichzeitig etwas ganz Neues zu kreieren. Ich hoffe, dass die vielen kleinen Fans der CoComelon-Songs schon bald auch Fans von 'CoComelon - Spiel mit uns' sind."Mit dem Live-Action-Konzept und einer bekannten Moderatorin setzen SUPER RTL und Moonbug Entertainment bewusst auf Elemente, die den deutschen Kids und ihren Eltern geläufig und im hiesigen Markt erfolgreich sind. So beziehen sie lokale Faktoren ein, um das Vertrauen in die Marke CoComelon weiter zu stärken."Wir können es kaum erwarten, dass Kinder und Familien in ganz Deutschland die Welt von CoComelon durch dieses neue Format auf SUPER RTL genießen können. Es kombiniert erstmals die beliebte Zeichentrickserie mit Live-Action-Inhalten und wird die Kleinen begeistern", so Gina Costelloe, Head of Distribution & Originals EMEA bei Moonbug Entertainment. "Unser lokales Publikum zu verstehen und unsere Inhalte an die Bedürfnisse von Eltern auf der ganzen Welt anzupassen, bleibt eine Priorität für uns alle bei Moonbug."Doch auch über das neue Format hinaus können sich deutsche Fans freuen: SUPER RTL hat sich die Rechte an Staffeln 3 und 4 der bereits etablierten CoComelon-Serie gesichert. Diese bestehen jeweils aus 50 dreiminütigen Musikvideos. Zusätzlich werden Staffeln 1 und 2 der kommenden "Dance Party"-Reihe auf den linearen und digitalen Kanälen des Kindersenders zu sehen sein. Nicht zuletzt zeigt der Streaming-Anbieter Netflix ab November eine eigene CoComelon-Serie, mit der die Kids noch tiefer in die Welt von JJ und seinen Freunden eintauchen können.Diese umfassende Präsenz stärkt auch die Nachfrage nach begleitenden Produkten. Als Lizenzagentur, die die Marke CoComelon in der DACH-Region vertritt, arbeitet SUPER RTL Licensing mit dem Consumer-Products-Team von Moonbug zusammen, um den Content durch Produktlinien ausgewählter Partner zum Leben zu erwecken. So wird Master Toy Partner Jazwares sein umfangreiches Sortiment unter anderem um eine neue JJ-Figur zum Kuscheln erweitern, die sich an Schlüsselthemen der Serie orientiert.Hendrik Rinsche, Senior Vice President RTL Consumer Products: "In Partnerschaft mit Moonbug Entertainment haben wir CoComelon als Lizenzmarke in der DACH-Region in einigen Bereichen erfolgreich eingeführt. In unserem langfristigen Ansatz spielen innovativer, zielgruppengerechter Content sowie crossmediale Marketing-Maßnahmen auf unseren reichweitenstarken Plattformen zentrale Rollen. Damit sind die Weichen für das Produktgeschäft erfolgreich gestellt."Unter der Dachmarke RTL Consumer Products agieren seit 2022 SUPER RTL Licensing, Brands Licensing von Gruner + Jahr und Licensing Solutions der Ad Alliance. Die jeweils rechtlich selbstständigen Einheiten bieten als Full-Service-Agenturen eine große Bandbreite an Lizenzen aus den Bereichen Kinder, Familie und Lifestyle sowie bekannte Medienmarken. Insgesamt umfassen die Angebote mehr als 50 Top-Marken, die bei über 600 Lizenznehmern und Handelspartnern bereits mehr als 5.000 Produktlizenzierungen hervorgebracht haben.Pressekontakt:SUPER RTL Fernsehen GmbH & Co. KGPicassoplatz 150679 KölnTelefon: +49 221 456-51011E-Mail: kommunikation@superrtl.deOriginal-Content von: SUPER RTL, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6892/5575947