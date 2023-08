Lanxess hat die detaillierten Ergebnisse für das zweite Quartal 2023 vorgelegt, die wie erwartet schwach ausfielen. Der Umsatz ging weiter zurück, und das bereinigte EBITDA brach angesichts der schwachen Nachfrage und des Abbaus von Lagerbeständen bei Kunden ein. Die Mengen waren rückläufig und die Preise fielen im Jahresvergleich, was darauf hindeutet, dass es zunehmend schwieriger geworden ist, die Inflation der Inputkosten weiterzugeben. Da eine Erholung im zweiten Halbjahr nicht in Sicht ist, bekräftigte das Management seine kürzlich gekürzte Prognose für das adj. EBITDA von 600 bis 650 Mio. EUR für 2023, was auf eine Erholung der Rentabilität im zweiten Halbjahr gegenüber dem ersten Halbjahr hindeutet. Positiv zu vermerken ist jedoch die Ankündigung eines Kosteneinsparungsplans, der einmalige Einsparungen in Höhe von EUR 100 Mio. bis 2023 (einschließlich EUR 50 Mio. Investitionen) und eine dauerhafte Reduzierung der jährlichen Kosten um ca. EUR 150 Mio. bis 2025 vorsieht. Die Analysten von AlsterResearch passen ihre Schätzungen aufgrund der jüngsten Ergebnisse und Ankündigung an und kommen zu einem neuen Kursziel von EUR 42,00 (alt: EUR 40,00). Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/Lanxess%20AG





Top 3 Energie-Dividendenaktien Im neuen Energieboom von kontinuierlichen Erträgen profitieren. Wir zeigen hier, von welche drei Aktien Sie profitieren können. Hier klicken