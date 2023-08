ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Bayer nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 92 Euro belassen. Seit der Gewinnwarnung des Pharma- und Agrarchemiekonzerns im Juli seien die Konsensschätzungen wegen mangelnder Details noch nicht revidiert worden, schrieb Analyst Michael Leuchten in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Sie dürften nach den Zahlen nun nach unten hin überarbeitet werden, doch das sei am Markt bereits angekommen. Auch wenn der Pharma-Ausblick von Einmalposten profitiere, sehe er keine weiteren Risiken für die Jahresziele. Das Management müsse ihm zufolge allerdings in der Telefonkonferenz die Prognose für den freien Barmittelfluss erläutern./ck/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.08.2023 / 06:51 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.08.2023 / 06:51 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000BAY0017

