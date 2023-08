EQS-Ad-hoc: stock3 AG / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung

stock3 AG: Übernahme weiterer Unternehmensanteile an Goldesel Trading & Investing GmbH, stock3 erlangt Mehrheitsbeteiligung



Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 stock3 AG: Übernahme weiterer Unternehmensanteile an Goldesel Trading & Investing GmbH, stock3 erlangt Mehrheitsbeteiligung Ausbau bestehender Synergien in den Bereichen IT, Marketing und Social Media, Paid-Content-Produkte und Vertrieb

Großes beidseitiges Potenzial hinsichtlich Reichweitensteigerung und Ertragszuwachs München, 08.08.2023 - Die Münchner stock3 AG (ISIN DE000A0S9QZ8) weitet seine Beteiligung an der Goldesel Trading & Investing GmbH weiter aus. Mit einer Übernahme weiterer Unternehmensanteile erlangt die stock3 AG nun eine Mehrheitsbeteiligung. Die Parteien haben dabei Stillschweigen über die Höhe der Anteile sowie der Beteiligungssumme vereinbart. Mit der Übernahme vollzieht die stock3 AG ihren ersten Schritt in Richtung anorganisches Wachstum. Die Goldesel Trading & Investing GmbH erweist sich als idealer erster Partner, da sich die Stärken beider Unternehmen optimal ergänzen: Beide Parteien versprechen sich von der Mehrheitsbeteiligung einen weiteren Ausbau bereits bewährter Synergien in den Bereichen IT, Marketing und Social Media, Paid-Content-Produkte sowie Vertrieb. Über die stock3 AG Der Münchner "FinTech"-Vorreiter wurde im Jahr 2000 als BörseGo gegründet und bietet Privat- und Geschäftskunden IT-Lösungen und redaktionelle Inhalte. Seine beiden erfolgreich etablierten Börsen- und Tradingportale GodmodeTrader und Guidants vereint das Unternehmen seit Herbst 2022 auf einer Webplattform: stock3 ( www.stock3.com ) . Die Vision: die Homebase für anspruchsvolle Trader und Anleger zu schaffen. Im März 2022 ging das Unternehmen selbst an die Börse. Die Aktien mit der ISIN DE000A0S9QZ8 sind im Qualitätssegment m:access der Börse München gelistet und unter anderem auch auf Xetra handelbar. Mehr unter https://inside.stock3.com IR- & Presse-Kontakt stock3 AG Juliane Paul juliane.paul@stock3.com



