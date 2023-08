Ratingen (ots) -Engin und Yusuf Emik sind die Gründer und Geschäftsführer der SkyHire GmbH und als Personalvermittler auf die Bereiche Finance, Engineering, IT, Sales und Marketing spezialisiert. Als Branchenexperten unterstützen sie Unternehmen mit zielgerichtetem Personalmanagement bei der Gewinnung qualifizierter Fachkräfte. Wie sie ihren Ansatz nutzen, um das Recruiting zu revolutionieren, haben die beiden Brüder im Interview verraten.Der Arbeitsmarkt befindet sich im Wandel: Während unzählige Stellen unbesetzt bleiben, sind zahlreiche Fachkräfte auf der Suche nach einer neuen Anstellung. Was paradox klingt, ist heute Realität. Das Problem liegt mitunter daran, dass Arbeitgeber und Arbeitnehmer auf eigene Faust schlicht nicht zusammenfinden. Das ruft den Bedarf an professionellen Personalvermittlern auf den Plan. "Die Personalvermittlungsbranche steht vor einem epochalen Wandel", erklären Engin und Yusuf Emik. "Die Arbeitswelt hat sich gewandelt und jetzt heißt es für alle Beteiligten, sich anzupassen. Das gilt sowohl für Arbeitgeber und Arbeitnehmer als auch für Personalvermittler."Als Geschäftsführer der SkyHire GmbH sind Yusuf und Engin Emik selbst als Personalvermittler in den Bereichen Finance, Engineering, IT, Sales und Marketing unterwegs. Sie kennen den Markt und dessen Besonderheiten damit aus eigener Erfahrung. Um den aktuellen Anforderungen der Branche gerecht zu werden, setzen die Brüder dabei auf einen visionären Ansatz und den Einsatz modernster Technologien wie künstlicher Intelligenz, Lean-Prozesse, Cloud-Lösungen und andere digitale Innovationen. So setzen die Experten neue Maßstäbe im Bereich des Recruitings.Yusuf und Engin Emik von der SkyHire GmbH im Interview!Herzlich willkommen Yusuf und Engin Emik. Als Personalvermittler bringen Sie qualifizierte Kandidaten mit den richtigen Unternehmen zusammen. Dabei verfolgen Sie einen innovativen Ansatz. Wie genau gehen Sie dabei vor?Yusuf Emik: Unser Ziel ist es, den modernen Ansprüchen der Personalvermittlung gerecht zu werden und den Prozess weiter zu optimieren. Dazu setzen wir vor allem auf den Einsatz verschiedener moderner Technologien, wie künstliche Intelligenzen, Lean-Prozesse und Cloud-Lösungen. Die künstliche Intelligenz setzen wir ein, um den Personalvermittlungsprozess effizienter und präziser zu gestalten. Mit intelligenten Algorithmen und maschinellem Lernen analysieren wir große Datenmengen, um potenzielle Talente zu identifizieren und ihre Eignung für bestimmte Positionen zu bewerten. Diese Technologien ermöglichen es uns nicht nur die Suche nach den richtigen Kandidaten zu beschleunigen, sondern auch Fehlentscheidungen zu minimieren.In der Anwendung von Lean-Prinzipien finden wir Wege zur Optimierung unserer Arbeitsabläufe und zur Schaffung einer agilen Personalvermittlungsumgebung. Durch das Eliminieren von Verschwendung, das Standardisieren von Prozessen und das kontinuierliche Vorantreiben von Verbesserungen gelingt es uns, die Effizienz zu maximieren und die Durchlaufzeiten zu reduzieren. Das ermöglicht es uns, unsere Kunden zügiger mit qualifizierten Talenten zu versorgen und eine herausragende Kundenerfahrung zu gewährleisten.Wie sieht das im Bereich der Cloud-Lösungen aus?Engin Emik: Wir setzen auf Cloud-Technologien, um unsere Arbeitsprozesse flexibel und skalierbar zu gestalten. Durch den Zugriff auf cloudbasierte Plattformen sind wir in der Lage, reibungslos zusammenzuarbeiten, Informationen sicher zu speichern und auf Daten in Echtzeit zuzugreifen. Das ermöglicht uns, standortunabhängig zu arbeiten und uns schnell an die sich ändernden Anforderungen des Marktes anzupassen.Um unseren Kunden eine erstklassige Erfahrung zu bieten, setzen wir außerdem insgesamt auf digitale Innovationen. Wir nutzen moderne Kommunikations- und Kollaborationstools, um einen reibungslosen Informationsaustausch zu gewährleisten und den Kundenkontakt zu optimieren. Darüber hinaus implementieren wir digitale Plattformen, die unseren Kunden ermöglichen, den Fortschritt ihrer Personalvermittlungsprojekte in Echtzeit zu verfolgen.Wie schätzen Sie die Auswirkungen dieser Technologien im Hinblick auf die Zukunft der Personalbranche ein? Und welche Rolle wollen Sie dabei spielen?Yusuf Emik: Mit unserem innovativen Einsatz von KI, Lean-Prinzipien, Cloud-Lösungen und digitalen Innovationen haben wir die Personalvermittlungsbranche bereits jetzt nachhaltig beeinflusst. Unser zukunftsorientierter Ansatz demonstriert, wie das Recruiting durch den Einsatz modernster Technologien effizienter, präziser und kundenorientierter gestaltet werden kann. Schließlich bieten unsere innovativen Lösungen die Möglichkeit, eine effizientere Talentidentifikation und -auswahl, agiles Arbeiten, flexible Skalierbarkeit und eine nahtlose Kundenerfahrung zu gewährleisten. Als Vorreiter dieser Entwicklung sind wir gespannt darauf, wie unsere wegweisenden Technologien und Ansätze die Personalvermittlungsbranche auch weiterhin transformieren werden.Sie sind auf der Suche nach geeignetem Personal für Ihr Unternehmen oder wünschen sich einen Job, der wirklich Ihren Bedürfnissen und Fertigkeiten entspricht? Melden Sie sich jetzt bei Engin und Yusuf Emik (https://skyhire.de/) und vereinbaren Sie ein Beratungsgespräch!Pressekontakt:SkyHire GmbHEngin Emik & Yusuf EmikE-Mail-Adresse: info@skyhire.deWebseite: https://skyhire.de/Original-Content von: SkyHire GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/168509/5576028