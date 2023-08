Die Ergebnisse von Siemens Energy (SE) für das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2023 waren enttäuschend, da Sonderbelastungen in Höhe von 2,2 Mrd. EUR bei Gamesa im Zusammenhang mit Produktqualitätsproblemen bei den Onshore-Plattformen und Anlaufschwierigkeiten im Offshore-Geschäft die gute Leistung der konventionellen Energiegeschäfte von SE überschatteten. Die verbuchten Kosten waren höher als die zuvor prognostizierten "über 1 Mrd. EUR". Infolgedessen hat das Management seine Gewinnprognose gesenkt und rechnet nun mit einem Verlust von 4,5 Mrd. EUR im Geschäftsjahr 2023 und einem langsameren Umsatzwachstum. Allerdings haben sich mit Ausnahme des Windgeschäfts alle anderen Segmente gut entwickelt und bieten Produkte an, die in großem Umfang von der Energiewende profitieren dürften. AlsterResearch reduziert seine Schätzungen für das Geschäftsjahr 2023 und darüber hinaus und kommt zu einem neuen Kursziel von EUR 19,50 (alt: EUR 20,50). In Anbetracht der starken Korrektur in den letzten zwei Tagen halten die Analysten von AlsterResearch an ihrer Kaufempfehlung fest. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/Siemens%20Energy%20AG





