Nasdaq Stockholm AB: Delisting of warrants and certificates issued by Morgan Stanley & Co. International plc (30/23)

As from August 08, 2023, the following warrants and certificates issued by Morgan Stanley & Co. International plc will be delisted upon request from the issuer. Short ISIN BULL ESTOXX X5 AVA GB00BVZTR078 BEAR TEAM X5 AVA 1 GB00BQRCVQ38 BEAR EURSE X15 AVA 5 GB00BNTT2F76 BEAR INTEL X5 AVA 3 GB00BL00KX99 BEAR NASD X18 AVA 21 GB00BQR9SC94 BEAR NIBE X5 AVA 1 GB00BNTQRB93 BEAR SPCE X2 AVA 1 GB00BL07TQ68 BULL FTNT X5 AVA 1 GB00BNV4RT90 BULL USDSEK X5 AVA 2 GB00BG61HR46 MINI L BELE AVA 1 GB00BL041X81 MINI S BAVA AVA 4 GB00BNV5GT50 MINI S ELUX AVA 35 GB00BW00DV55 MINI S EURUSD AVA 10 GB00BVZZQ085 MINI S NEWAB AVA 5 GB00BQRB3P37 MINI S OTLY AVA 14 GB00BQR96R09 MINI S TEL2B AVA 53 GB00BNV1K800 MINI S VZ AVA 001 GB00BNTQLL71 MINI S VITR AVA 19 GB00BNV19R26 TURBO L OLJA AVA 802 GB00BQRCQF79 TURBO L OLJA AVA 807 GB00BQRCVW97 The last day of trading will be August 08, 2023. For further information concerning this exchange notice please contact Issuer Surveillance Stockholm on telephone +46 8 405 72 80, or iss@nasdaq.com.