Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

MITTWOCH: In Singapur bleiben die Börsen wegen des Nationalfeiertags geschlossen.

AKTIEN- UND ANLEIHEMÄRKTE (12.56 Uhr)

INDEX Stand +- % +-% YTD E-Mini-Future S&P-500 4.513,50 -0,5% +14,9% E-Mini-Future Nasdaq-100 15.408,75 -0,5% +36,9% Euro-Stoxx-50 4.272,14 -1,5% +12,6% Stoxx-50 3.944,49 -0,1% +8,0% DAX 15.735,61 -1,3% +13,0% FTSE 7.503,55 -0,7% +1,4% CAC 7.245,48 -1,0% +11,9% Nikkei-225 32.377,29 +0,4% +24,1% EUREX Stand +/- Punkte Bund-Future 133,21 +1,45

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 80,77 81,94 -1,4% -1,17 +2,4% Brent/ICE 84,05 85,34 -1,5% -1,29 +1,7% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 30,14 30,49 -1,1% -0,35 -62,6% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.932,21 1.936,78 -0,2% -4,57 +5,9% Silber (Spot) 23,05 23,18 -0,5% -0,13 -3,8% Platin (Spot) 909,75 924,50 -1,6% -14,75 -14,8% Kupfer-Future 3,74 3,84 -2,4% -0,09 -1,9%

AUSBLICK AKTIEN USA

An der Wall Street dürfte am Dienstag zum Start Risikoscheu dominieren, nachdem schwache chinesische Handelsdaten die Besorgnis über eine sich verlangsamende Weltwirtschaft verstärkt haben. Chinas Exporte fielen im Juli um 14,5 Prozent, der stärkste Rückgang seit dem Ausbruch der COVID-19-Pandemie im Februar 2020. Die Importe gingen um 12,4 Prozent zurück und fielen damit ebenfalls schlechter aus als erwartet. Eine Herabstufung von zehn US-Banken durch Moody's drückt ebenfalls auf die Stimmung und verstärkt die Besorgnis über die Anfälligkeit des Finanzsektors.

Unterdessen geht die Gewinnsaison für das zweite Quartal weiter: UPS, Barrick Gold, Eli Lilly und Under Armour legen vor der Startglocke ihre Zahlen vor.

Bei den Einzelwerten fallen International Flavours & Fragrances vorbörslich mit einem Kurseinbruch um 21,6 Prozent auf. Der Hersteller von Duft- und Aromastoffen hatte für das zweite Quartal überraschend einen deutlichen Rückgang von Umsatz und Gewinn ausgewiesen und die Prognose des Jahresumsatzes gesenkt.

Dagegen machte die Aktie der vor knapp zwei Jahren von IBM abgespaltenen Kyndryl am späten Montag einen Satz von 15,3 Prozent. Das Unternehmen hatte starke Geschäftszahlen vorgelegt und den Ausblick auf das Geschäftsjahr erhöht.

Die B-Aktien von Paramount Global gewinnen 3,8 Prozent, nachdem der Medienkonzern im zweiten Quartal nicht so schlecht abgeschnitten hat wie befürchtet.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Folgende Unternehmen veröffentlichen im weiteren Tagesverlauf Geschäftszahlen:

12:00 US/United Parcel Service Inc (UPS), Ergebnis 2Q

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- US 14:30 Handelsbilanz Juni PROGNOSE: -64,8 Mrd USD zuvor: -68,98 Mrd USD 22:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API)

FINANZMÄRKTE EUROPA

Schwach - Händler verweisen zum einen auf sehr schwache chinesische Wirtschaftsdaten und zum anderen auf die geplante Sondersteuer für Banken in Italien. Der europäische Stoxx-Branchenindex der Banken verliert 2,8 Prozent, der FTSE-Mib in Mailand gibt mehr als 2 Prozent ab. Unicredit verlieren 6,3 Prozent, Intesa Sanpaolo sogar 7,8 Prozent. Die Aktien der übrigen europäischen Banken werden gleich in Sippenhaft genommen, Commerzbank verlieren 3,6 Prozent, Deutsche Bank 3,3 Prozent. Keine Kaufargumente liefern einmal mehr schwache Daten aus China. Denn die chinesischen Exporte sind im Juli stärker als vorausgesagt gesunken. Unter den Daten aus China leidet der Stoxx-Branchenindex der rohstoffnahen Basic Resources, der 2 Prozent verliert. Aber auch der Index der Öl- und Gas-Aktien kommt mit einem Minus von 1,4 Prozent deutlich zurück. Auf der Gewinnerseite stehen die Pharmatitel mit einem Index-Plus von 2 Prozent. Hier steigen Novo Nordisk um mehr als 10 Prozent, Grund sind positive Nachrichten zu der Abnehmspritze Wegovy bei der Vorbeugung gegen Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Daneben steigen Gerresheimer um 8 Prozent auf 110,60 Euro, nachdem Berenberg das Kursziel auf 127 Euro erhöht hat. Gewinner Nummer 2 sind die Versorger mit einem Index-Plus von 0,3 Prozent. Hier gewinnen Eon vor ihren für Mittwoch angekündigten Quartalszahlen 1,1 Prozent und RWE 0,8 Prozent. Metzler hat das Kursziel für RWE auf 58 von 56 Euro erhöht. Fraport (+5,2%) hat im zweiten Quartal von der anhaltenden Erholung der Passagierzahlen profitiert. Norma steigen um 2,3 Prozent. Das Unternehmen hat im zweiten Quartal von einer besseren Nachfrage der Autobranche profitiert. "Die Zahlen zum zweiten Quartal sind überzeugend" so ein Marktteilnehmer zu Sixt (-0,2). Die Aktie habe seit Jahresbeginn bereits um ein Viertel zugelegt, daher seien Gewinnmitnahmen möglich, warnen Händler.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:31 Uhr Mo, 17:24 Uhr % YTD EUR/USD 1,0955 -0,4% 1,1008 1,1037 +2,4% EUR/JPY 156,93 +0,1% 157,45 156,58 +11,8% EUR/CHF 0,9603 -0,0% 0,9602 0,9620 -3,0% EUR/GBP 0,8611 +0,0% 0,8618 0,8646 -2,7% USD/JPY 143,25 +0,5% 143,07 141,88 +9,3% GBP/USD 1,2722 -0,5% 1,2771 1,2764 +5,2% USD/CNH (Offshore) 7,2362 +0,5% 7,2250 7,1837 +4,5% Bitcoin BTC/USD 29.272,48 +0,4% 29.227,72 29.218,50 +76,3%

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Uneinheitlich - Gestützt wurden die Märkte der Region von positiven Vorgaben der Wall Street. Schwache chinesische Exportdaten dämpften jedoch die Stimmung und drückten vor allem den Aktienmarkt in Hongkong tief ins Minus. Dort notierte der Hang-Seng-Index im späten Handel 1,8 Prozent schwächer. Moderater fielen die Verluste in Schanghai aus, wo der Composite-Index 0,3 Prozent niedriger schloss; hier setzten Anleger stärker auf neuerliche Maßnahmen der Regierung in Peking zur Stützung der heimischen Wirtschaft. Die chinesischen Exporte sind im Juli deutlich und stärker als erwartet zurückgegangen. Auch bei den Importen wurde ein unerwartet drastischer Rückgang beobachtet. Der Nikkei-225-Index in Tokio legte derweil um 0,4 Prozent zu. Im Fokus stand die Bilanzsaison. Japanische Anleger setzten auf steigende Unternehmensgewinne aufgrund des schwächeren Yen. Die südkoreanische Börse gab nach den enttäuschenden chinesischen Daten ihre anfänglichen Gewinne ab; der Kospi beendete den Handel 0,3 Prozent niedriger. Auch in Australien kamen die Kurse in Reaktion auf die Daten des wichtigen Handelspartners China zurück. Der S&P/ASX-200 schloss kaum verändert.

CREDIT

Die Risikoprämien gegen den Ausfall europäischer Staats- und Unternehmensanleihen ziehen am Dienstag leicht an. Auffallend ist derweil die Risikowahrnehmung bei italienischen Banken. Hier steigt der 5-Jahres-CDS für Unicredit auf 98 nach 93, der für Intesa Sanpaolo auf 102 nach 98. Als extrem negativ für die italienischen Banken bezeichnet die Citigroup die von der italienischen Regierung angekündigte Übergewinnsteuer. Für die Banken bedeute dies nicht nur eine Schmälerung des Gewinns. Kapitalposition und Eigenkapitalkosten würden ebenfalls negativ beeinflusst.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

BAYER

hat in seinem Agrargeschäft wegen der bereits mitgeteilten Mengen- und Preiseinbußen bei glyphosathaltigen Herbiziden im zweiten Quartal knapp 60 Prozent weniger verdient. Auch im Pharmageschäft ging das bereinigte EBITDA um knapp 7 Prozent zurück, wie der Leberkusener Konzern bei Vorlage seiner Quartalsbilanz mitteilte. Vorläufige Eckdaten waren bereits vor zwei Wochen genannt worden, weil Bayer wegen des Glyphosat-Einbruchs auch seine Jahrespognose senken musste.

DWS

hat einen Nachfolger für die scheidende Finanzchefin Claire Peel gefunden. Wie der Vermögensverwalter mitteilte, soll Markus Kobler, seit 2013 Finanzchef bei Allianz Global Investors, spätestens zum 1. November den CFO-Posten bei DWS übernehmen. Peel hatte im Mai angekündigt, die Deutsche-Bank-Tochter zu verlassen. Die Britin legt ihr Amt am 30. September nieder.

DEUTSCHE WOHNEN

hat im ersten Halbjahr den operativen Gewinn nahezu stabil gehalten, aber - wie die Mutter Vonovia - unter dem Strich einen Verlust erlitten. Grund ist laut Mitteilung vornehmlich das Bewertungsergebnis des Portfolios, das deutlich negativ ausfiel. Bedingt sei dies durch das höhere Zinsniveau, infolgedessen sich Renditekriterien und Investitionsentscheidungen - auch bei potenziellen Transaktionspartnern - verändert hätten, was sich auf die Beurteilung von Geschäftsmodellen und die Bewertung von Vermögenswerten ausgewirkt habe. Die Mutter Vonovia, die knapp 87 Prozent an Deutsche Wohnen hält, hatte vergangene Woche Ähnliches berichtet.

PORSCHE

hat den Ausblick für 2023 nach einem Gewinnrückgang im ersten Halbjahr bekräftigt. Wie die Holding der Familien Porsche und Piech, die die Mehrheit der Volkswagen-Stammaktien hält, mitteilte, soll der Gewinn nach Steuern 2023 zwischen 4,5 Milliarden und 6,5 Milliarden nach 4,8 Milliarden Euro im Vorjahr liegen. In den ersten sechs Monaten sank das Ergebnis nach Steuern auf 2,4 Milliarden von 3,8 Milliarden Euro im Vorjahr.

PWO

hat im ersten Halbjahr weniger verdient. Wie der Autozulieferer bei Vorlage endgültiger Zahlen mitteilte, wurde in den ersten sechs Monaten des Geschäftsjahres ein Periodengewinn von 8,5 Millionen Euro erzielt, gegenüber 10,7 Millionen im Vorjahreszeitraum.

RTL

Rückläufige Werbeeinnahmen haben der RTL Group im ersten Halbjahr einen Umsatz- und Gewinnrückgang beschert. Den Ausblick für das Gesamtjahr senkte die Bertelsmann-Tochter, die nun bei den Erlösen und beim operativen Gewinn Werte unter Vorjahr erwartet.

SCOUT24

hat im zweiten Quartal den Umsatz und Gewinn gesteigert. Das Unternehmen profitierte dabei von einer starken Nachfrage nach Vermarktungs- und Plus-Produkten.

SIXT

hat im zweiten Quartal sowohl beim Umsatz als auch beim Ergebnis die höchsten Werte der Unternehmensgeschichte erzielt. Rückenwind gaben dem im MDAX notierten Unternehmen eine anhaltend hohe Reisenachfrage zu Beginn der Sommerzeit. Den Ausblick für das Gesamtjahr bekräftigte Sixt.

WACKER NEUSON

hat im zweiten Quartal den Gewinn deutlich gesteigert. Wie der im SDAX gelistete Baumaschinenhersteller bei Vorlage endgültiger Zahlen mitteilte, stieg der Periodengewinn um 69,6 Prozent auf 63,6 Millionen Euro. Je Aktie stieg der Gewinn auf 0,94 Euro von 0,55 Euro im Vorjahreszeitraum.

TUI

nutzt den Schwung aus der Normalisierung im operativen Geschäft und setzt mit seinem neuen Hotelfonds auf profitables Wachstum. Auf der zum ostafrikanischen Tansania gehörenden Insel Sansibar wurde jetzt eine neu eröffnete 5-Sterne-Anlage erworben, das Emerald Zanzibar Resort and Spa. Angaben zum Kaufpreis wurden nicht gemacht. TUI wolle die Dynamik in seinem Geschäftsbereich Hotels & Resorts nutzen und das Portfolio mit Zukäufen ausweiten, heißt es in der Mitteilung weiter.

GLENCORE

Niedrigere Preise haben dem Rohstoffkonzern Glencore im ersten Halbjahr einen Gewinneinbruch beschert. In der zweiten Jahreshälfte rechnet das Unternehmen mit einem etwas positiveren makroökonomischen Umfeld.

MAZDA

Der japanische Autohersteller hat im ersten Geschäftsquartal von höheren Preisen und einem deutlich größeren Absatzvolumen profitiert. Umsatz und Gewinn legten trotz steigender Kosten kräftig zu. Den Gewinnausweis für das Gesamtjahr bestätigte Mazda Motor. Der Umsatz stieg im Quartal um 77 Prozent auf 1,1 Billionen Yen, umgerechnet 7 Milliarden Euro. Das operative Ergebnis betrug 30 Milliarden Yen, nachdem im Vorjahr ein Verlust von knapp 20 Milliarden Yen zu Buche gestanden hatte. Unter dem Strich verdiente Mazda 37,2 Milliarden Yen nach 15 Milliarden vor Jahresfrist.

SOFTBANK

hat zum dritten Mal in Folge einen Quartalsverlust ausgewiesen, obwohl Kursgewinne bei Technologie-Aktien dem Investmentportfolio wieder zu Gewinnen verhalfen. Softbank verzeichnete für die Monate April bis Juni einen Nettoverlust von 477,6 Milliarden Yen (rund 3 Milliarden Euro), nachdem im vergleichbaren Zeitraum des Vorjahres ein Fehlbetrag von 3,163 Billionen Yen angefallen war.

TSMC

Der taiwanische Chipkonzern baut in Dresden zusammen mit Bosch, Infineon und dem niederländischen Halbleiterhersteller NXP eine neue Chipfabrik. Mit einem Anteil von 70 Prozent werde TSMC die Mehrheit an der Produktion halten. Bosch, Infineon und NXP sollen mit jeweils 10 Prozent dabei sein. Baubeginn soll im zweiten Halbjahr 2024 sein, die ersten 300-Millimeter-Wafer Chips sollen dann gegen Ende 2027 produziert werden. Die monatliche Produktionskapazität soll bei 40.000 Chips liegen.

