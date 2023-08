Am kommenden Wochenende bescheren uns die Perseiden einen Strom von Sternschnuppen. Bereits jetzt sind einige von ihnen zu beobachten. In diesen Nächten könnte sich ein Blick in den Sternenhimmel lohnen. Denn jedes Jahr fliegen von Mitte Juli bis Ende August ungewöhnlich viele Sternschnuppen über den Himmel. Grund dafür sind die sogenannten Perseiden. Dabei handelt es sich um einen jährlich wiederkehrenden Meteorstrom, der zu einem deutlichen Maximum ...

