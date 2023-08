DJ ÜBERBLICK am Mittag/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Deutsche HVPI-Inflation sinkt im Juli auf 6,5 Prozent

Der Inflationsdruck in Deutschland hat im Juli nachgelassen. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, sank die Jahresrate des Harmonisierten Verbraucherpreisindex (HVPI) auf 6,5 (Vormonat: 6,8) Prozent. Die Statistiker bestätigten damit - wie von Volkswirten erwartet - ihre vorläufige Schätzung vom 28. Juli. Die sogenannte Kerninflation, bei der Lebensmittel und Energie ausgeklammert bleiben, sank im Jahresvergleich auf 5,5 (5,8) Prozent.

IMK: Abwärtstrend bei der Inflation verbreitert sich

Das Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK) erwartet einen stärkeren Rückgang der Teuerung im Herbst. "Die Detaildaten zu den deutschen Verbraucherpreisen bestätigen, dass sich der Abwärtstrend bei der Inflation verbreitert", erklärte der wissenschaftliche Direktor des Instituts, Sebastian Dullien, nach den jüngsten Inflationszahlen. Der Rückgang bei der Inflation über die vergangenen Monate betreffe inzwischen nicht nur die großen Preistreiber aus dem vergangenen Jahr, Nahrungsmittel und Energie, sondern im Juli erstmalig auch die Güter und Dienstleistungen in der Kernrate.

Nahles erwartet höhere Arbeitslosigkeit als bisher gedacht

HAMBURG (AFP)--Die Arbeitslosigkeit in Deutschland wird nach Angaben von Arbeitsagentur-Chefin Andrea Nahles in diesem Jahr höher ausfallen als noch vor ein paar Monaten erwartet. "Wer jetzt arbeitslos wird, hat es schwerer einen Job zu finden als noch vor einem halben Jahr", sagte die Chefin der Bundesagentur für Arbeit (BA) in der aktuellen Ausgabe der Zeit. Seit einiger Zeit würden Unternehmen bereits weniger Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einstellen.

EZB: Inflationserwartungen von Konsumenten im Juni gesunken

Die Inflationserwartungen von Konsumenten im Euroraum sind im Juni weiter gesunken, liegen aber immer noch deutlich oberhalb des Inflationsziels der EZB von 2 Prozent. Wie aus der jüngsten Konsumentenumfrage der Europäischen Zentralbank (EZB) hervorgeht, erwarten die Konsumenten, dass die Verbraucherpreise in den nächsten zwölf Monaten um 3,4 (Mai: 3,9) Prozent steigen werden. Auf Sicht von drei Jahren sahen sie die Inflation bei 2,3 (2,5) Prozent.

HDE: Trotz hohen Bedarfs investieren Handelsunternehmen weniger

Die Händlerinnen und Händler in Deutschland sehen einer Umfrage zufolge einen hohen Investitionsbedarf in ihren Unternehmen. Allerdings sehen sich viele Betriebe in der aktuellen Krise nicht in der Lage, notwendige Zukunftsinvestitionen finanziell zu stemmen, zeigt die aktuelle Umfrage des Handelsverbandes Deutschland (HDE) unter mehr als 900 Handelsunternehmen. HDE-Präsident Alexander von Preen fordert deshalb klare und einfache Fördermaßnahmen von der Bundesregierung für Investitionen in Digitalisierung, eine Senkung der Stromsteuer sowie weniger bürokratische Vorgaben, wie der Verband mitteilte.

ZVEI: Bestellungen legen im Juni erstmals wieder zu

Im Juni sind die nominalen Auftragseingänge in der deutschen Elektro- und Digitalindustrie um 19,7 Prozent über ihren Vorjahreswert gestiegen, wie der Branchenverband ZVEI mitteilte. "Nachdem die Bestellungen seit März dieses Jahres rückläufig waren, ist dies ein kräftiger Zuwachs, der insbesondere auf Großaufträge sowohl aus dem In- als auch aus dem Ausland zurückzuführen ist", sagte ZVEI-Konjunkturexperte Peter Giehl.

Habeck: Unternehmen planen Großinvestitionen von 80 Milliarden Euro

In der Debatte über den Zustand der Wirtschaft hat Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) die Stärken des Standorts Deutschland hervorgehoben und auf geplante Unternehmensinvestitionen im zweistelligen Milliarden-Bereich verwiesen. "Zurzeit planen etwa zwei Dutzend Unternehmen Großinvestitionen in Deutschland mit einem gesamten Investitionsvolumen von rund 80 Milliarden Euro", sagte Habeck der Funke Mediengruppe. "Sie wollen hier investieren und werden Wertschöpfung und Arbeitsplätze schaffen." Diese Projekte nähmen Schritt für Schritt Gestalt an.

Lindner will zu reduzierter Mehrwertsteuer Schätzung abwarten

Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) will hinsichtlich einer Beibehaltung des reduzierten Mehrwertsteuersatzes in der Gastronomie die Steuerschätzung im November abwarten. "Im Zuge der parlamentarischen Beratungen zum Bundeshaushalt 2024 wird die Frage einer möglichen Fortsetzung der Reduzierung im Lichte der November-Steuerschätzung zu bewerten sein", sagte ein Sprecher Lindners der Rheinischen Post. Die reduzierte Umsatzsteuer für Speisen war im Rahmen der Corona-Krise auf 7 Prozent gesenkt worden.

Haus und Grund prognostiziert weiter steigende Grundsteuersätze

Trotz deutlich gestiegener Steuersätze in den vergangenen Jahren erwartet der Eigentümerverband Haus und Grund einen weiteren Anstieg bei den kommunalen Hebesätzen zur Grundsteuer. "Ich rechne mit einem weiteren Anstieg der Steuerlast" sagte Verbandspräsident Kai Warnecke der Bild-Zeitung. "Die Kommunen kassieren kräftig bei den Bürgern und schieben den schwarzen Peter dem Bundesverfassungsgericht und der Bundesregierung zu." Warnecke sprach von einer "Entwicklung, die gestoppt werden muss".

Italiens Regierung kündigt Übergewinnsteuer für Banken an

Italiens Regierung hat eine Steuer auf die "milliardenschweren Übergewinne" der Banken angekündigt. Vize-Regierungschef Matteo Salvini sagte am Montagabend, die Leitzinserhöhungen der Europäischen Zentralbank (EZB) hätten die Gewinne der Banken stark steigen lassen - und gleichzeitig die Kreditkosten für Haushalte und Unternehmen erhöht. Daher habe die Regierung eine Steuer in Höhe von 40 Prozent auf die "Übergewinne" der Banken beschlossen. An der Börse in Mailand brachen am Dienstagmorgen die Aktienkurse der Banken ein.

EU-Klimadienst: Juli war heißester jemals auf der Erde gemessener Monat

Der Juli war nach Daten des europäischen Erdbeobachtungsprogramms Copernicus mit Abstand der heißeste je gemessene Monat auf der Erde. Wie Copernicus mitteilte, war die durchschnittliche globale Lufttemperatur im vergangenen Monat um 0,33 Grad höher als im bisherigen Rekordmonat Juli 2019, in dem die globale Durchschnittstemperatur 16,63 Grad betragen hatte. Der Juli-Wert in diesem Jahr lag demnach zudem um 0,72 Grad über dem globalen Durchschnitt zwischen 1991 und 2020.

