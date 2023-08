EQS-News: Mynaric AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung

Jahreshauptversammlung von Mynaric: Bulent Altan von den Aktionären in den Aufsichtsrat gewählt, Mustafa Veziroglu jetzt alleiniger CEO



08.08.2023 / 14:00 CET/CEST

MÜNCHEN, 8. August 2023 - Mynaric (NASDAQ: MYNA) (FRA: M0YN), ein führender Anbieter von industrialisierten, kosteneffizienten und skalierbaren Laserkommunikationsprodukten, gab heute die wichtigsten Ergebnisse der Jahreshauptversammlung des Unternehmens bekannt, die am 7. August 2023 stattfand. Nach der Zustimmung der Aktionäre wurden die Branchenveteranen Bulent Altan und Margaret Abernathy in den Aufsichtsrat von Mynaric gewählt, nachdem sie auf der Jahreshauptversammlung die erforderliche Stimmenzahl erhalten hatten. Sie schließen sich den drei wiedergewählten Aufsichtsratsmitgliedern Dr. Hans Königsmann, Dr. Manfred Krischke und Peter Müller-Brühl an und treten mit sofortiger Wirkung ihr Amt an. Im Anschluss an die Jahreshauptversammlung des Unternehmens trat der Aufsichtsrat zusammen und wählte Bulent Altan zum Vorsitzenden. "Die Leidenschaft und das Interesse am Aufbau einer allgegenwärtigen Kommunikationsinfrastruktur im Weltraum sind auch nach meiner Wahl zum Aufsichtsrat weiterhin meine größte Motivation", sagte Bulent Altan, Vorsitzender des Aufsichtsrats. "Mynaric ist bestens positioniert, die entscheidende Technologie zu liefern, die globale Konnektivität ermöglichen wird." Mustafa Veziroglu wird die Position des Chief Executive Officer des Unternehmens übernehmen. Veziroglu wird das Tagesgeschäft von Mynaric leiten und die Strategie zur Herstellung von Laserkommunikations-Terminals in großem Maßstab für Anwendungen im Weltraum, in der Luft und auf dem Land umsetzen. "Wir sind dankbar für die Unterstützung durch unsere Aktionäre und sind dank unserer robusten Pipeline weiterhin dabei bedeutende Kundenprogramme zu gewinnen", sagte Mustafa Veziroglu. "Wir haben den größten Auftragsbestand an Terminals in der Geschichte des Unternehmens und unser gesamtes Team konzentriert sich darauf, unseren Kunden ab 2023 und unserem lang erwarteten Start der Serienproduktion Produkte in großem Umfang zu liefern." Über Mynaric Mynaric (NASDAQ: MYNA )(FRA: M0YN ) ist führend in der industriellen Revolution der Laserkommunikation durch die Herstellung optischer Kommunikationsterminals für Luft-, Raumfahrt- und mobile Anwendungen. Laserkommunikationsnetzwerke bieten Konnektivität vom Himmel aus und ermöglichen ultrahohe Datenraten und eine sichere Datenübertragung über große Entfernungen zwischen sich bewegenden Objekten für drahtlose terrestrische, mobile, luft- und weltraumgestützte Anwendungen. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in München und weitere Niederlassungen in Los Angeles, Kalifornien, und Washington, D.C. Weitere Informationen finden Sie unter mynaric.com .



