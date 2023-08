EQS-News: Northern Data AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Northern Data Group launcht drei Marken für ihre Geschäftsbereiche und legt den künftigen Fokus fest



08.08.2023 / 14:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Northern Data Group launcht drei Marken für ihre Geschäftsbereiche und legt den künftigen Fokus fest

Geschäftsbereiche so angelegt, dass sie vom HPC-Markt profitieren

Definierte, eigene Marken: Taiga Cloud, Ardent Data Centers und Peak Mining

Geleitet von erfahrenen Managing Directors

Frankfurt/Main - 8. August 2023 - Die Northern Data Group, ein führender Anbieter von energieeffizienter High Performance Computing (HPC)-Infrastruktur, gibt die Einführung ihrer Bereichsmarken bekannt, die ihren drei Kerngeschäftsfeldern zugeordnet sind: Taiga Cloud, Ardent Data Centers und Peak Mining. Die Dachmarke wird offiziell als Northern Data Group firmieren. Die neu geschaffenen Marken definieren den künftigen Fokus der Gruppe, und jeder Geschäftsbereich ist so ausgerichtet, dass er von der wachsenden Nachfrage nach HPC-Rechenleistung profitiert. Die Geschäftsbereiche werden von den drei Managing Directors der Gruppe geleitet, die in ihren jeweiligen Branchen zu den Besten gehören. Taiga Cloud | Europas größter, regionaler Anbieter von generativen KI-Cloud-Diensten. Er bietet unabhängige, mit sauberer Energie betriebene, skalierbare, ultraschnelle GPU-Rechenleistung in ganz Europa an. Geleitet von Karl Havard , Managing Director, Taiga Cloud Ardent Data Centers | Zukunftsweisende Rechenzentrumsumgebungen, die speziell mit Liquid Cooling-Technologie gebaut wurden, um die nächste HPC-Generation zu betreiben. Geleitet von Corey Needles , Managing Director, Ardent Data Centers Peak Mining | Antriebskraft für die Zukunft des Bitcoin-Netzwerks, mit branchenführender Effizienz bei Betrieb und Energieverbrauch im Bitcoin-Mining. Geleitet von Niek Beudeker , Managing Director, Peak Mining



Aroosh Thillainathan, Group Chief Executive Officer von Northern Data Group, kommentiert: "Wir befinden uns in einer Zeit außergewöhnlichen Marktwachstums mit einer beispiellosen Nachfrage nach technologischer Innovation und Beschleunigung. Der weltweite Boom der generativen KI hat die Nachfrage nach Rechenleistung immens wachsen lassen. Der Launch von Taiga, Ardent und Peak als drei verschiedene Marken ermöglicht es uns, die Marktchancen in jedem Sektor zu nutzen. Unter der Führung von Karl, Corey und Niek freuen wir uns auf weitere Innovationen, die zum Synonym für das Geschäft der Northern Data Group geworden sind."



Über die Northern Data Group: Die Northern Data Group (ETR: NB2) ist ein Anbieter energieeffizienter High Performance-Computing (HPC)-Infrastruktur für Unternehmen und Forschungseinrichtungen und setzt dabei GPU- und ASIC-basierte Lösungen ein. Unsere dynamische Rechenleistung treibt Innovation in unseren drei Kerngeschäftsbereichen voran: Taiga Cloud, Ardent Data Centers und Peak Mining. Unsere HPC-Infrastruktur gibt uns eine Vorreiterrolle für anspruchsvolle Entwicklungen, die den Fortschritt in den Bereichen KI, ML und generative KI vorantreiben. Unsere Partnerschaften mit führenden Herstellern wie Gigabyte, AMD und NVIDIA sind grundlegend für die Innovationskraft in Bereichen wie Biowissenschaften, Finanzdienstleistungen und Energie.



Investor Relations: Jens-Philipp Briemle

Head of Investor Relations

An der Welle 3

60322 Frankfurt am Main

E-Mail: jens-philipp.briemle@northerndata.de

Telefon: +49 171 557 6989



Medienanfragen: Hawthorn Advisors

E-Mail: northerndata@hawthornadvisors.com



08.08.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com