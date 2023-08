Singapur (ots/PRNewswire) -TerraPay, ein führendes globales Zahlungsinfrastrukturunternehmen, hat von der Monetary Authority of Singapore (MAS) eine grundsätzliche Genehmigungen für eine Major Payment Institution (MPI)-Lizenz erhalten und damit einen wichtigen Schritt auf dem Weg zu einem Zahlungsunternehmen mit den meisten behördlichen Genehmigungen gemacht.Mit dieser begehrten Genehmigung der MAS, einer wichtigen Finanzdienstleistungsaufsichtsbehörde, können TerraPay-Kunden und führende globale Unternehmen auf das ausgedehnte Netzwerk von TerraPay zugreifen, das sich über 120 Empfangsländer und 208 Sendeländer erstreckt und einen vollständig konformen, erschwinglichen und nahtlosen grenzüberschreitenden Geldverkehr ermöglicht. TerraPay, mit behördlichen Genehmigungen in 28 Ländern, ermöglicht vollständig konforme internationale Geldüberweisungen, reibungslose Geschäftsauszahlungen und alternative Zahlungsmethoden.Singapur war schon immer eine strategische Region für TerraPay, da das Unternehmen fast 50 % seiner Einnahmen aus Asien bezieht. Mit der Position Singapurs als Tor zu den wachstumsstarken Märkten Südostasiens wird TerraPay diese Lizenz nutzen, um das immense Potenzial der Region zu erschließen und seine bestehende lokale Präsenz und Partnerschaften in Singapur, Südkorea, Vietnam und den Philippinen zu stärken.Zum Erhalt der Genehmigung sagte Ambar Sur, Gründer und CEO von TerraPay: "Ich bin unglaublich stolz auf das umfassende Netzwerk von Partnern, Mitarbeitern, Ländern und Lizenzen, das wir weltweit aufgebaut haben und das es uns ermöglicht, vereinfachte Zahlungsdienste für jedermann anzubieten. Der Erhalt der Genehmigung in Singapur ist ein entscheidender Schritt, der unsere Position als führendes Unternehmen im grenzüberschreitenden Zahlungsverkehr auf einem der wichtigsten Finanzmärkte der Welt festigt.Bei TerraPay drehen sich unsere Kernwerte um Integration und Innovation. Wir sind von Singapurs Fintech-Reise inspiriert, die perfekt mit unserer Mission übereinstimmt, Leben zu verbessern und zu einer dynamischen, integrativen Wirtschaft beizutragen. Die Genehmigung der MAS unterstreicht unser Engagement für hervorragende Leistungen, denn wir wollen das weltweit am meisten von den Behörden zugelassene Zahlungsunternehmen werden."Mit der Unterstützung von Prime, IFC, Partech Africa und Visa ermöglicht TerraPay sichere globale Echtzeit-Zahlungskorridore in Asien, Afrika, Europa, dem Nahen Osten und den USA und expandiert rasch in Lateinamerika. Im Mai 2023 gab TerraPay seine Serie-B-Finanzierungsrunde bekannt, in der das Unternehmen erfolgreich mehr als 100 Millionen US-Dollar für seine globalen Expansionspläne aufbrachte. Dadurch konnte das Unternehmen sein bestehendes Auszahlungsnetzwerk stärken und seine Kapazitäten und Infrastruktur im Bereich Regulierung und Compliance weltweit ausbauen.Informationen zu TerraPayTerraPay hat seinen Hauptsitz im Vereinigten Königreich und vertritt die Meinung, dass die kleinste Zahlung eine ebenso sichere Reise ohne Grenzen verdient wie die größte. Das Unternehmen hat eine sich ständig erweiternde Zahlungsautobahn aufgebaut, die es Unternehmen ermöglicht, transparente Kundenerfahrungen mit einer ununterbrochenen, sicheren und globalen Echtzeit-Passage für jede Zahlung, egal wie klein oder groß, zu schaffen. TerraPay ist in 28 globalen Märkten registriert und reguliert und ist einer der führenden globalen Partner für Banken, mobile Geldbörsen, Geldtransferanbieter, Händler und Finanzinstitute, die ein größeres und integratives internationales Finanzökosystem schaffen. Mit seinem riesigen Netzwerk von mehr als 7,5 Mrd. Bankkonten und mehr als 2,1 Mrd. mobilen Geldbörsen in 120 Empfangsländern und 208 Sendeländern ermöglicht TerraPay seinen Partnern, die finanzielle Eingliederung in großem Umfang voranzutreiben.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1222771/TerraPay_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/terrapay-erhalt-die-grundsatzliche-genehmigung-fur-eine-mpi-lizenz-von-der-monetary-authority-of-singapore-mas-301895619.htmlPressekontakt:Juveria Samrin,+917760516000,juveria.n@terrapay.comOriginal-Content von: TerraPay, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100060597/100910152