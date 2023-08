DJ Wirtschaftsweise Grimm sieht in Konjunkturprogramm falschen Weg

BERLIN (Dow Jones)--Die Wirtschaftsweise Veronika Grimm hält ein staatlich finanziertes Konjunkturprogramm zur Ankurbelung der deutschen Wirtschaft für den "falschen Weg". Die Europäische Zentralbank (EZB) fahre aktuell zur Inflationsbekämpfung eine restriktive Geldpolitik und "da jetzt ein Konjunkturprogramm zu lancieren, das würde dazu führen, dass man der EZB bei der Inflationsbekämpfung unnötig das Leben schwer macht. Das sollten wir nicht tun", sagte Grimm dem Nachrichtensender Phoenix. Stattdessen sollten die Rahmenbedingungen für mehr Investitionen der Industrie verbessert werden. Die Ökonomin nannte eine Senkung von Steuern auf den Strompreis, eine Abschaffung von Netzabgaben und Umlagen sowie Superabschreibungen.

Grimm sprach sich zugleich für eine konsequentere CO2-Bepreisung aus, um mehr Investitionen in die klimaneutrale Wärmeerzeugung und Mobilität zu initiieren. Gleichzeitig würden dadurch auch Einnahmen generiert, und zwar vorwiegend von Besserverdienenden, da deren CO2-Verbrauch höher sei. "Dieses Geld könnte man nehmen, und es pro Kopf an die Bevölkerung zurückverteilen, so dass man dann eine Umverteilung hätte von oberen Einkommensklassen zu unteren Einkommensklassen und damit gleichzeitig die sozialen Härten dieser Transformation abfedern könnte", sagte Grimm, die seit April 2020 Mitglied im Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung ist.

