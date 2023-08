© Foto: GIAN EHRENZELLER - picture alliance/KEYSTONE



Palantir hat sein Zahlenwerk geöffnet. Kann das Unternehmen den Hype um künstliche Intelligenz rechtfertigen? Analystenstimmen.

Der Umsatz von Palantir stieg im zweiten Quartal um 13 Prozent auf 533,3 Millionen US-Dollar - geringfügig über den Schätzungen von 532,7 Millionen US-Dollar, so die Daten von Refinitiv. Der bereinigte Gewinn pro Aktie lag im Rahmen der Erwartungen. Palantir hat außerdem die Umsatzprognose leicht angehoben und angekündigt, Aktien im Wert von bis zu einer Milliarde US-Dollar zurückzukaufen.

CEO Alex Karp sagte im Rahmen der Earnings-Präsentation in einem Bloomberg-Interview: "Wir haben eine gute Chance, das wichtigste Software-Unternehmen der Welt zu werden." Die Nachfrage nach der KI von Palantir sei "beispiellos". Palantirs Ziel sei es demnach, mit der Plattform für künstliche Intelligenz von Palantir, kurz AIP, Geld zu verdienen, anstatt nur Tools zu produzieren, die computergenerierte Gedichte schreiben.

Dan Ives, Managing Director bei Wedbush Securities, kommentiert AIP wie folgt: "Ein Stern ist geboren." Ives erwartet, dass Palantir in den nächsten sechs bis zwölf Monaten aus seinen KI-Produkten Kapital schlagen werde. "Das ist wahrscheinlich der beste Pure Player in Bezug auf die Monetarisierung nicht nur auf Regierungsseite, sondern auch auf Unternehmensseite, wenn es um KI geht", sagte Ives gegenüber CNBC.

Und weiter: "Und ich denke, wir haben dies als ein Quartal mit einem Wendepunkt gesehen, in dem Palantir unserer Meinung nach in den kommenden Jahren einer der wichtigsten KI-Titel bleiben wird. Basierend auf der starken Performance und dem laufenden KI-Wettrüsten glauben wir weiterhin, dass Palantir der Goldstandard im Bereich KI ist."

Wedbush behielt sein Outperform-Rating und das Kursziel von 25 US-Dollar bei, was einem Aufwärtspotenzial von etwa 39 Prozent gegenüber dem Schlusskurs vom Montag entspricht.

Tipp aus der Redaktion: Die KI-Revolution ist in vollem Gange und vor allem ein Bereich wird stark betroffen sein: Cyber-Security. In diesem kostenlosen neuen Report zeigen wir fünf Top-Aktien aus dem Cyber Securty-Sektor, die unbedingt auf Ihre Watchlist müssen!

Aber nicht alle Analysten sind so euphorisch: "Angesichts der gestiegenen Erwartungen der Privatanleger an die Aktie, dass Palantir ein Nutznießer der KI ist, sind diese Zahlen eher enttäuschend", sagte RBC Capital Markets-Analyst Rishi Jaluria. Die Investmentbank stuft die Aktie mit "Underperform" ein und hat ein Kursziel von fünf US-Dollar. Das entspricht einem Rückgang von etwa 72 Prozent gegenüber dem aktuellen Niveau.

"Wenn wir uns Palantir ansehen scheint es sich nicht um ein wirklich differenziertes Unternehmen im Bereich der generativen KI zu handeln, auch wenn sie sich gegenüber der Investment-Community und sogar gegenüber CIOs und CEOs als solches positionieren ", so Jaluria gegenüber CNBC. "Und deshalb denken wir, dass es in naher Zukunft ein gefährlicher Short sein könnte."

Die Aktie hat in diesem Jahr im Rahmen der KI-Rallye rund 180 Prozent an Wert hinzugewonnen. Nach Veröffentlichung der Earnings fiel der Titel zunächst um bis zu zwölf Prozent, bevor er schließlich ins Plus drehte. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten impliziert allerdings ein Abwärtspotenzial von über 25 Prozent gegenüber dem Schlusskurs vom Montag.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Zentralredaktion