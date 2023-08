NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Pernod Ricard auf "Outperform" mit einem Kursziel von 228 Euro belassen. Marktdaten vom Datenanbieter Nielsen für Juni zeigten, dass die Abschwächung der Volumina auf dem US-Spirituosenmarkt ein Ende finde, schrieb Analyst Trevor Stirling in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Mit den zuletzt übernommenen Marken dürften sich für Pernod Ricard die zuletzt eher rückläufigen Absatztrends verbessern./bek/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2023 / 14:06 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.08.2023 / 05:00 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: FR0000120693

Top 3 Energie-Dividendenaktien Im neuen Energieboom von kontinuierlichen Erträgen profitieren. Wir zeigen hier, von welche drei Aktien Sie profitieren können. Hier klicken