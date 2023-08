NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen sind am Dienstag gestiegen. Eine allgemein trübe Stimmung an den Finanzmärkten sorgte im frühen Handel für Auftrieb bei den Festverzinslichen. Der Terminkontrakt für zehnjährige Anleihen (T-Note-Future) stieg um 0,45 Prozent auf 111,62 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Anleihen fiel im Gegenzug auf 4,0 Prozent.

Unerwartet schwache Konjunkturdaten aus China dämpften die Risikofreude der Anleger und sorgten für eine stärkere Nachfrage nach vergleichsweise sicheren Papieren wie US-Staatsanleihen. Im Juli war der chinesische Außenhandel erneut und unerwartet stark eingebrochen.

Zuvor waren bereits die Kurse von europäischen Staatsanleihen kräftig gestiegen. Im weiteren Handelsverlauf stehen nur wenige Konjunkturdaten auf dem Programm, die für neue Impulse am Anleihemarkt sorgen könnten./jkr/jsl /men