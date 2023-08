Unterföhring (ots) -- Sky Sport überträgt in der neuen Spielzeit rund 900 Spiele, 140 Konferenzen und insgesamt weit über 3.000 Stunden Fußball live- Die Bundesliga, 2. Bundesliga, der DFB-Pokal der Männer und Frauen, die Premier League und Women's Super League live- Neu: die Highlights jedes Spieltags der Google Pixel Frauen-Bundesliga und der 3. Liga- "Guten Morgen Fans!" - die neue Sendung an jedem Bundesliga-Spieltag samstag- und sonntagvormittags live auf Sky Sport News- Exklusiv für Sky Q Kunden: über 140 Begegnungen in UHD/HDR verfügbar, das "tipico Topspiel der Woche" auch in Dolby-Atmos sowie die Apps der anderen Fußball-Anbieter DAZN, Prime Video, Magenta Sport und RTL+ an einem Ort- Allen Fußball bei Sky Sport live erleben mit Sky Q (https://www.sky.de/produkte/sky-q-157404) oder WOW (https://www.wowtv.de/?DCMP=knc_DE_GOOGLE_nc_NONE_AQ_-_-_-_WSPGS1W&Wkz=WSPGS1W&gclsrc=aw.ds&&gclid=EAIaIQobChMIhMbW__v3-AIVRojVCh008AgsEAAYASAAEgKGHPD_BwE&gclsrc=aw.ds&et_uk=f48e3200ffde4f8cbd6298044fdbd536&et_gk=MjFmMGU3Y2Y4ODk5NDRlMzlmMjczZTJlNDU0NTUxMjQlN0MxMS4wOS4yMDIyKzEzJTNBNTclM0ExOA)Unterföhring, 8. August 2023 - Die 2. Bundesliga ist in die neue Saison gestartet, am kommenden Wochenende folgen die Premier League, der Supercup sowie der DFB-Pokal der Männer und Frauen und in zehn Tagen rollt in der Bundesliga der Ball endlich wieder.Auch in der Spielzeit 2023/24 präsentiert Sky Sport die volle Ladung Fußball: knapp 900 Spiele, über 140 Konferenzen und insgesamt weit über 3.000 Stunden Live-Berichterstattung können Sky Kund*innen in der kommenden Saison live und größtenteils exklusiv erleben. Darüber hinaus erfahren Fans auch unter der Woche täglich alles Wissenswerte aus der Welt des Fußballs auf Sky Sport News, skysport.de, in der Sky Sport App sowie über die Social-Media-Kanäle von Sky Sport."Guten Morgen Fans!" - Frühstücksfernsehen für SportfansNeu im Programm von Sky Sport News ist ab dieser Saison "Guten Morgen Fans!". Die Sendung wird künftig an jedem Bundesliga-Wochenende am Samstag- und Sonntagvormittag auf den anstehenden Fußball- und Sporttag einstimmen, jeweils von 9.00 bis 10.00 Uhr und danach wieder ab 11.00 Uhr bis zum Start des Vorlaufs der 2. Bundesliga live.Aus einem neuen Studio werden wechselnde Moderatorinnen und Moderatoren in gemütlicher und lockerer Atmosphäre auf den jeweiligen Vortag zurückblicken sowie die anstehenden Fußballspiele und weiteren Sportereignisse des Tages bzw. Wochenendes beleuchten. Am Samstag steht die Bundesliga im Mittelpunkt, sonntags verschiebt sich der Fokus auf den Sporttag allgemein, insbesondere an Formel-1-Rennsonntagen. Fußballfans können künftig ihren Tag hier beginnen, dann nahtlos in die Live-Übertragungen der 2. Bundesliga und Bundesliga übergehen und mit den Topspielen beider Ligen abrunden. Das bedeutet an jedem Bundesliga-Samstag das volle Fußball-Programm von 9.00 bis 23.00 Uhr.Die Heimat der Bundesliga und 2. BundesligaAuch in der neuen Spielzeit überträgt Sky Sport alle 200 Samstagsspiele der Bundesliga live und exklusiv, wahlweise als Einzelspiele oder in der Original Sky Konferenz. Außerdem zeigt Sky in "Highlights XXL" ausführliche Spielzusammenfassungen aller Freitags- und Sonntagsspiele kurz nach Abpfiff. Hinzu kommen alle 306 Partien der 2. Bundesliga live, 272 davon exklusiv, ebenfalls einzeln und in der Konferenz, alle Relegationsspiele sowie der Supercup.An Bundesliga-Samstagen dürfen sich Sky Kund*innen weiterhin auf das volle Programm freuen: der "tipico Countdown" mit den Sky Experten Didi Hamann und Erik Meijer sowie im Wechsel Britta Hofmann und Michael Leopold, die Einzelspiele sowie die Original Sky Konferenz um 15.30 Uhr und das "tipico Topspiel der Woche" mit Sky Experte Lothar Matthäus, den Sky Expertinnen Julia Simic und Tabea Kemme im Wechsel sowie Sebastian Hellmann am Abend. Zu den weiteren Gesichtern und Stimmen der Bundesliga bei Sky zählen unter anderem Wolff Fuss, Patrick Wasserziehr, Kai Dittmann, Martin Groß, Frank Buschmann, Jonas Friedrich, Nele Schenker, Yannick Erkenbrecher und Mirko Slomka, der in der Regel bei "Dein Fußball Sonntag - die Show" von 16.30 bis 20.15 Uhr zu Gast sein wird. Eröffnet wird der Spieltag immer am Freitagabend um 22.00 Uhr mit "Deine Vorschau" unmittelbar vor den Highlights des Freitagabendspiels.Über die neue Sendung "Guten Morgen Fans!" hinaus präsentiert Sky Sport weiterhin zahlreiche weitere Formate wie unter anderem "Sky90", "Glanzparade", "Matchplan", "100% Fußball", "HvK und Tusche - Dein Zweitligatalk" sowie im Rahmen von Kooperationen mit Vereinen die Magazine des BVB und von Eintracht Frankfurt.Der DFB-Pokal der Männer und Frauen, die Premier League und die Women's Super League sowie Highlights der Google Pixel Frauen-Bundesliga und 3. LigaFußballfans kommen bei Sky Sport aber auch über die Bundesliga und 2. Bundesliga hinaus voll auf ihre Kosten. Wer alle Sensationen im ewigen Duell "David gegen Goliath" live erleben will, kann diese nur bei Sky Sport mit der Live-Übertragung aller 63 Spiele des DFB-Pokals, wahlweise einzeln und in der Konferenz, 48 davon exklusiv. Auch den DFB-Pokal der Frauen begleitet Sky umfassend: Pro Runde des Wettbewerbs wird mindestens eine Partie live übertragen, ab dem Viertelfinale alle Begegnungen.Noch mehr Spitzenfußball erwartet Kund*innen von der Insel: alle 380 Spiele der Premier League zeigt Sky exklusiv in voller Länge, über 250 davon live. Regelmäßig zu sehen und hören sein werden hier auch 2023/24 unter anderem die Sky Experten René Adler und Mladen Petric, Florian Schmidt-Sommerfeld, Toni Tomic sowie Joachim und Uli Hebel. Darüber hinaus überträgt Sky auch die Women's Super League live, in der Regel ein bis zwei ausgewählte Topspiele pro Spieltag.Neu im Programm sind ab dieser Saison die Highlights jedes Spieltags der Google Pixel Frauen-Bundesliga sowie der 3. Liga. Die Bilder der 3. Liga sind regelmäßig samstags ab 20.00 Uhr sowie sonntags ab 23.00 Uhr zu sehen, ab Mitte September ist dann auch die Frauen-Bundesliga fester Bestandteil des Fußball-Wochenendes bei Sky Sport.Noch mehr erleben mit Sky QSky Q bietet das beste Fernseherlebnis. Hier können Kund*innen insgesamt über 140 Fußball-Spiele in UHD/HDR erleben - regelmäßig zwei pro Spieltag aus der Bundesliga, das Topspiel der 2. Bundesliga und in der Regel ein Spitzenspiel aus der Premier League. Das "tipico Topspiel der Woche" gibt es zusätzlich auch in Dolby-Atmos.Außerdem bietet Sky Q alle anderen wichtigen Fußball-Anbieter an einem Ort, indem die Apps von DAZN, Prime Video, Magenta Sport und RTL+ ganz einfach per Fernbedienung direkt über den Sky Q Receiver genutzt werden können. Insbesondere die Kooperation mit DAZN über Sky Q bietet Kund*innen mehrere Vorteile: DAZN Unlimited kann direkt bei Sky gebucht und über eine Rechnung abgerechnet werden. Über Sky Q ist DAZN Unlimited im Jahresabo derzeit zum Vorteilspreis verfügbar. Zusätzlich zur Nutzung der DAZN-App auf zwei Geräten zeitgleich und auf bis zu sechs registrierten Endgeräten ist für Sky Q Kund*innen auch der Zugang zu den zwei linearen Sendern DAZN1 und DAZN2 enthalten.Weitere zusätzliche Services, die ausschließlich mit Sky Q verfügbar sind, ist die Möglichkeit, Bundesliga-Spiele in voller Länge sowie eine große Auswahl an Highlights und Dokumentationen auch auf Abruf zu genießen sowie mit der "Was hab' ich verpasst?"-Funktion bereits während der laufenden Live-Übertragung Highlights des Spiels zu sehen.Live-Fußball mit Sky Q oder WOW live erlebenDie Übertragungen der Bundesliga und 2. Bundesliga sind mit Sky Q für Kunden mit einem Sky Fußball-Bundesliga Paket (sky.de) empfangbar, wahlweise im klassischen TV oder mit Sky Go auch mobil und unterwegs. Der DFB-Pokal der Männer und Frauen, die Premier League, Women's Super League sowie die Highlights der Google Pixel Frauen-Bundesliga und 3. Liga sind neben weiteren Sportrechten wie der Formel 1, ATP Tour und Golf im Sport Paket enthalten. DAZN Unlimited mit unter anderem 106 Spielen der Bundesliga, der nahezu kompletten UEFA Champions League, der Google Pixel Frauen-Bundesliga sowie den europäischen Topligen LaLiga, Serie A, Ligue 1 und vielem mehr kann derzeit zum Vorteilspreis ergänzt werden. So erleben Fans das Komplett-Angebot mit dem besten Live-Sport von DAZN und Sky an einem Ort.Mit WOW können Fans die Sport-Übertragungen von Sky ganz flexibel erleben (wowtv.de) - ganz einfach online buchen und sofort losstreamen. Der Streaming-Service bietet den besten Live-Sport von Sky zu attraktiven Konditionen an. WOW kann entweder im Jahresabo oder alternativ für volle Flexibilität monatlich kündbar abgeschlossen werden. Der neue Zusatzservice WOW Premium bietet Kunden ein noch besseres Streaming-Erlebnis.Über Sky DeutschlandSky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen und unterhaltsamen Shows - unter anderem Sky Originals. Die Zuschauer können das Programm zuhause und unterwegs über Sky Q und WOW sehen. Die Entertainment-Plattform Sky Q bietet alles aus einer Hand: Sky und Free-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken und viele weitere Apps. Mit WOW streamen Kunden Serien, Filme und Live-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlich kündbarer Basis. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil der Comcast Group und gehört zu Europas führendem Medien- und Unterhaltungskonzern Sky.Pressekontakt:Thomas KuhnertExternal Communications / SportsTel. +49 (0) 89 9958 6883thomas.kuhnert@sky.detwitter.com/SkyDeutschlandOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/33221/5576147