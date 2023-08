Paypal will mit seinem neuen Blockchain-Projekt Potenzial im Web3 nutzen. Das Konzept hat allerdings wenig mit dessen Werten gemeinsam. Bereits seit März 2020 bietet Paypal Zahlungen mit Kryptowährungen an. Nun folgt der eigene Stablecoin PYUSD. Damit ist Paypal das erste große Finanzunternehmen, das ein solches Kryptotoken anbietet. Stablecoins sind Kryptotoken, die an einen anderen Vermögenswert gekoppelt sind. Im Fall von PYUSD verrät schon das ...

