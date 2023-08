Kreuztal (ots) -Schweppes ist ein echtes Original der Getränkekultur. Doch was macht ein wahres Original aus? Und was bedeutet es, ein Original zu sein - und zu bleiben? Gemeinsam mit inspirierenden Persönlichkeiten aus der Kultur- und Musikszene geht der Bittergetränke-Pionier im Rahmen der Talk-Reihe Schweppes Meet the Original diesen Fragen auf den Grund. In dieser Folge treffen Musikerin ELIF und Entertainerin Parshad in Leipzig aufeinander - und jetzt gibt es den Talk für alle zum Anschauen."Das habe ich noch nie erzählt" - spannender Talk in intimer RundeBei leckeren Schweppes Drinks und moderiert von Journalistin Miriam Davoudvandi lassen die Künstlerinnen das Publikum teilhaben an ihren Gedanken, Erfahrungen und privaten Anekdoten. "Ich will wissen, was für kaputte Sachen du auch erlebt hast", fragt ELIF lachend Parshad. Und so entsteht ein kurzweiliger, extrem ehrlicher Austausch zwischen zwei starken Persönlichkeiten, die sich bis dato noch nie getroffen haben. Wer hätte gedacht, dass ELIF ihre ersten Gitarrenstunden mit der Herstellung von Manti-Teigtaschen finanziert hat? Oder dass Parshad japanische Anime-Serien als "guilty pleasure" für sich entdeckt hat. Und dann ist da noch die Frage, was das Schlager-Duo Die Amigos mit Rapper Haftbefehl gemeinsam hat. Voller Humor und gleichzeitig mit Tiefgründigkeit, erzählen die zwei Artists von ihren Herausforderungen auf ihrem persönlichen Weg zu Originalität - der für beide nicht leicht war. "Das war schon ein kranker Weg. Ich habe schon echt viele psychische Schäden kassiert bis jetzt", fasst ELIF es für ihren Werdegang kurz zusammen, sie habe aber gelernt, dass in jedem Schmerz etwas Positives liegen könne. Parshad musste zunächst lernen, Kritik anzunehmen: "Wenn dir jemand aus deinem engsten Kreis Kritik gibt, dann nicht, weil er dich hasst, sondern weil er die bessere Version von dir selbst sehen will." Eine Entwicklung, auf die sie persönlich besonders stolz ist.Und wie wird man nun zu einem Original? ELIF hat einen Tipp: "Wenn ihr Legenden werden wollt: Bleibt einfach dran!" Der komplette Talk Schweppes Meet the Original ist hier zu finden: https://youtu.be/xpQJwSh30Y4Pressekontakt:Schweppes Deutschland GmbHPeter Lemm, UnternehmenssprecherHagener Straße 26157223 Kreuztal-KrombachMail: presse@schweppes.deTel.: + 49 (0) 2732 880 813Original-Content von: Schweppes, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/72586/5576165