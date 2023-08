Sixt verkündet Rekordgewinn

Werbung







Das Unternehmen teilte am Dienstagvormittag seinen Vorsteuergewinn für das zweite Quartal von 131,9 Millionen Euro mit, damit kann Sixt an sein gutes Vorjahresquartal anknüpfen. Co-CEO Alexander Sixt zeigt sich trotz unsicherer Konjunkturdaten auch für das zweite Halbjahr zuversichtlich.



Im zweiten Quartal konnte Sixt seinen Umsatz um mehr als 24 % zum Vorjahresquartal steigern, der Konzernumsatz belief sich auf 925,1 Millionen Euro. Der DAX Konzern hat besonders mit seinen Oberklassefahrzeugen triumphiert, welche inzwischen mehr als die Hälfte der Flotte ausmachen. Das Premiumangebot wurde noch einmal deutlich ausgebaut. Auch möchte Sixt die Flotte bis 2030 um bis zu 90% elektrisieren. Die Kunden von Sixt haben seit Mitte Juni ebenso Zugang zu 14.000 Autos von MILES, welche über die Sixt App zur Verfügung stehen.



Sixt kann insgesamt auf ein erfolgreiches Halbjahr zurückblicken, der Konzernumsatz für diesen Zeitraum belief sich auf 1,62 Milliarden Euro. In den ersten sechs Monaten stieg der Umsatz um mehr als 20%, das Corporate EBITDA erhöhte sich dabei um 8 % auf 177,6 Millionen Euro.







Hier finden Sie:













Co-CEO trotz konjunktureller Unsicherheiten positiv gestimmt



Auch die Expansion einzelner Standorte schreitet konnte der Konzern weiter vorantreiben. Sixt ist in den USA nunmehr an 42 wichtigen Flughäfen präsent, womit sie dem Kunden eine Alternative zum Bus-Shuttle bieten können. Co-CEO Alexander Sixt gibt sich trotz unsicherer Konjunkturdaten für Europa zuversichtlich, die selbst gesteckten Ziele für 2023 erreichen zu können.



Apropos Aussichten: Der Dax® gönnte sich in der vergangenen Woche eine kleine Verschnaufpause. Auch weitere Indizes, wie beispielsweise der Nasdaq-100®, unterlagen einem Rücksetzer. Da stellt sich die Frage: Klassische Sommerflaute oder Vorbote für eine größere Abwärtsbewegung? Passend dazu veranstalten wir am morgigen Mittwoch, den 09.08.23, ein kostenloses Webinar-Spezial. Unser Technischer Analyst Jörg Scherer analysiert hier die aktuell spannendsten Charts der großen Indizes - Live und in Farbe.







Beim Erwerb von Zertifikaten und Hebelprodukten sollten sich Anleger mit der Funktionsweise vertraut machen sowie die Chancen und Risiken kennen. Speziell die erhöhten Risiken bei Hebelprodukten sollten Anleger kennen. Zudem soll unbedingt auch auf die Bonität und damit auf das Ausfallrisiko des Emittenten geachtet werden. Weitere wichtige und wissenswerte Informationen zu unseren Produkten erhalten Sie unter der kostenlosen Rufnummer 0800 4000 910 oder auf unserer Internetseite www.hsbc-zertifikate.de .



Quelle: HSBC