DJ BDL: Sommerreiseverkehr an Flughäfen startet ohne größere Störungen

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Sommerreiseverkehr an deutschen Flughäfen ist in diesem Jahr laut dem Branchenverband BDL reibungslos angelaufen. Dank intensiver Vorbereitungen von Systempartnern wie Flughäfen und Fluggesellschaften, aber auch der Bundespolizei, der Deutschen Flugsicherung und den Bodenverkehrsdienstleistern sei es zu keinen größeren Störungen und Wartezeiten gekommen, teilte der Bundesverband der Deutschen Luftverkehrswirtschaft (BDL) mit. Auch habe sich die Pünktlichkeit gegenüber dem Vorjahr deutlich verbessert. Vor einem Jahr hatten stundenlange Wartezeiten an Sicherheitskontrollen und Gepäckbändern, Flugverspätungen und -stornierungen unter dem Schlagwort "Chaos-Sommer" Schlagzeilen gemacht.

Neben der Einstellung Tauender Mitarbeiter habe die Optimierung der Prozesse beim Check-in, bei der Flugzeugabfertigung sowie bei der Gepäcknachverfolgung im Fokus gestanden. So sei die Wartezeit an den Sicherheitskontrollen dank der Inbetriebnahme von CT-Scannern an immer mehr Flughäfen gesunken. Engpässe gibt es aber weiterhin. "Insbesondere die Personalgewinnung bleibt für die Unternehmen jedoch weiter eine Herausforderung", sagte BDL-Hauptgeschäftsführer Matthias von Randow laut der Mitteilung.

Die Erholung der Passagierzahlen vom Einbruch während der Pandemie hat sich dank der hohen Nachfrage fortgesetzt. Die deutschen Flughäfen haben den Angaben zufolge in den ersten sechs Monaten des Jahres insgesamt 87,7 Millionen Passagiere abgefertigt, 28 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Das Passagieraufkommen entspricht damit 74 Prozent des Niveaus im Jahr 2019 vor Beginn der Corona-Pandemie.

Während das Sitzplatzangebot im Verkehr von und nach Nordamerika bereits 92 Prozent des Vorkrisenniveaus erreichte, waren es im Europa-Verkehr nur 78 Prozent. Dies liege vor allem am Rückzug europäischer Fluggesellschaften wie Easyjet und Ryanair vom deutschen Markt. "Während das Angebot dieser Fluggesellschaften ihr Europa mit 103 Prozent bereits das Niveau von 2019 übersteigt, beträgt es in Deutschland lediglich 63 Prozent", so der BDL.

Sorge bereitet dem Verband die Verschiebung von Verkehrsströmen nach Asien und Afrika zu außereuropäischen Drehkreuzen wie etwa Istanbul oder Dubai. Vor allem Fluggesellschaften aus der Türkei und dem Nahen Osten profitierten von Belastungen für europäische Airlines, die den Wettbewerb verzerrten. Von 2010 bis 2023 sei der Anteil der Umsteiger an Drehkreuzen außerhalb der EU von 38 auf 55 Prozent gestiegen.

Bei der Luftfracht wirkten sich in der ersten Jahreshälfte die Eintrübung der Weltwirtschaft, gestiegene Energiepreise sowie das Ende der Corona-Pandemie auf das Frachtvolumen aus. An deutschen Flughäfen wurden 2,3 Millionen Tonnen Güter verladen, rund 10 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum.

Die Erholung des Luftverkehrs in Deutschland werde sich in den kommenden Monaten weiter fortsetzen. Die deutsche Luftverkehrswirtschaft erwarte in den Monaten August 2023 bis Februar 2024 einen Anstieg der Passagierzahlen um 10 bis 15 Prozent im Vergleich zu den jeweiligen Vorjahresmonaten, so der Branchenverband. Das Angebot dürfte der Spitze bis zu 88 Prozent des Niveaus von 2019 erreichen. In Europa werde der Luftverkehr den Einbruch überwunden haben: Das Angebot steige auf 101 Prozent des Vor-Corona-Niveaus.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/sha/mgo

(END) Dow Jones Newswires

August 08, 2023 08:35 ET (12:35 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.