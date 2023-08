Original-Research: Klondike Gold Corp - von First Berlin Equity Research GmbH

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu Klondike Gold Corp

Unternehmen: Klondike Gold Corp

ISIN: CA4989033010



Anlass der Studie: Exploration Update

Empfehlung: Buy

seit: 08.08.2023

Kursziel: C$0,75

Kursziel auf Sicht von: 12 Monate

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Ellis Acklin



First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Klondike Gold Corp. (ISIN: CA4989033010) veröffentlicht. Analyst Ellis Acklin bestätigt seine BUY-Empfehlung und senkt das Kursziel von CAD 0,82 auf CAD 0,75.

Zusammenfassung:

Klondike Gold veröffentlichte weitere Untersuchungsergebnisse von Bohrungen aus dem Jahr 2022 in der Zone Stander auf seinem Klondike-Distrikt Goldprojekt sowie die Highlights der Explorationsaktivitäten aus dem Jahr 2023. Das Unternehmen hat in diesem Sommer mehrere neue Entdeckungen in den Zielgebieten Gold Run, Gay Gulch und Dominion gemacht. Diese werden zahlreiche vielversprechende Ziele für kommende Bohrungen bieten, mit der Chance, höhergradige Au-Lagerstätten zu finden, um den Durchschnittsgehalt der Mineralressourcenschätzung (RE) zu erhöhen. In der Zwischenzeit zeigen die Ergebnisse von Stander aus dem Jahr 2022 das Potenzial, die RE um Unzen zu erweitern, und ergaben einen durchschnittlichen Au-Gehalt von 0,85 g/t. Dieser Wert war höher als der Durchschnittsgehalt der RE (0,65 g/t), lag jedoch unter dem Durchschnittsgehalt von Stander von 1,03 g/t, der in der RE enthalten ist. Dennoch bleibt das Unternehmen zuversichtlich, dass es ein gutes Potenzial für ein Ressourcenwachstum in Bezug auf Unzen und Durchschnittsgehalt durch weitere Bohrungen bei Stander gibt. Wir bekräftigen unsere Kaufempfehlung für Klondike Gold mit einem Kursziel von C$0,75 (vorher: C$0,82), nachdem wir unsere Pro-forma-Aktienzahl neu berechnet haben, um den zukünftigen Finanzierungsbedarf zu berücksichtigen.

First Berlin Equity Research has published a research update on Klondike Gold Corp. (ISIN: CA4989033010). Analyst Ellis Acklin reiterated his BUY rating and decreased the price target from CAD 0.82 to CAD 0.75.

Abstract:

Klondike Gold published further assays from 2022 drilling in the Stander Zone of its Klondike District Property as well as highlights from 2023 exploration activity. The company made several new discoveries in the Gold Run, Gay Gulch, and Dominion targets this summer. These will provide plenty of promising targets for upcoming drilling with the chance to find higher grade Au deposits to boost the mean grade of the mineral resource estimate (RE). Meanwhile, 2022 Stander results show potential to add ounces to the RE and graded mean Au of 0.85 g/t. This was higher than the average RE grade (0.65 g/t) but below the mean Stander grade of 1.03 g/t included in the RE. That said, the company remains confident that there is good resource growth potential in terms of ounces and average grade with further drilling at Stander. We remain Buy-rated on Klondike with a C$0.75 target price (old: C$0.82) after recalculating our pro-forma share count to reflect future financing needs.



