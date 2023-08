Durch die Partnerschaft mit Privo erweitert Xsolla sein umfassendes Angebot an Lösungen im Rahmen des Merchant of Record-Geschäftsmodells.

Xsolla, ein weltweit agierendes Unternehmen für den Handel mit Videospielen, gibt eine Partnerschaft mit Privacy Vaults Online, Inc. (PRIVO), dem führenden Anbieter von Lösungen für den Online-Datenschutz und das Identitätsmanagement von Kindern, bekannt. Damit können Spieleentwickler Strategien für den Direktvertrieb an Verbraucher umsetzen und die Sicherheit von Zahlungen und den Schutz der Nutzer maximieren. Mit der Einführung der Parental Control-Funktion können Entwickler mit den Lösungen von Xsolla eine zusätzliche Verifizierungsebene für Eltern integrieren, die traditionell von Plattformen und Marktplätzen bereitgestellt wird, um sichere und konforme Zahlungen bei Spielen und Direktverkäufen an Verbraucher zu gewährleisten.

Während wir weltweit ein beträchtliches Wachstum bei Videospielen erleben, sind kontinuierliche Innovationen und die Schaffung von sicheren und unterhaltsamen Erlebnissen für alle Zielgruppen von entscheidender Bedeutung insbesondere, da 71 Prozent der Kinder unter 18 Jahren Videospiele spielen.1 Da die ethische Behandlung von Spielern im Vordergrund des neuen Verifizierungs-Upgrades steht, wird die Parental Control-Funktion den Spieleentwicklern die Möglichkeit geben, ein sicheres und geschütztes Spielerlebnis für alle Zielgruppen zu schaffen, unabhängig von deren Standort oder Alter.

Xsolla wird bei dieser Initiative mit PRIVO zusammenarbeiten, um weiterhin Hindernisse für Spieleentwickler zu beseitigen, während sie Strategien entwickeln, um mit ihrem Publikum eine Verbindung herzustellen. Gleichzeitig wird Xsolla als "Merchant of Record" den Entwicklern dabei helfen, COPPA, die Allgemeine Datenschutzverordnung und andere Sicherheitsrichtlinien einzuhalten, einschließlich solcher, die speziell für Kinder und Minderjährige gelten. Xsolla wird auch die Schaffung eines sicheren und optimierten Zahlungsökosystems ermöglichen, das nahtlos mit seiner Palette von Diensten und Lösungen wie Xsolla Pay Station, Web Shop, Game Sales und anderen zusammenarbeitet. So können sich die Entwickler auf die Entwicklung außergewöhnlicher und fesselnder Spiele konzentrieren und gleichzeitig die höchsten Standards für Sicherheit und Datenschutz für ihre Spieler auf der ganzen Welt aufrechterhalten.

Mit Parental Control können Eltern den Zugriff ihrer Kinder auf digitale Zahlungen verwalten und so die Familie vor unbefugtem Zugriff und Käufen schützen. Sie reduziert mögliche Streitigkeiten und Rückerstattungsforderungen, indem sie die Glaubwürdigkeit und Sicherheit von Käufen erhöht. Diese Lösung fördert ein kinderfreundliches Benutzererlebnis, beinhaltet eine elterliche Überprüfung und gibt Eltern die Möglichkeit, die digitalen Transaktionen ihrer Kinder bei Bedarf zu regulieren.

"Unser Engagement bei Xsolla geht über die Verbesserung des Spielerlebnisses hinaus. Wir engagieren uns auch für die Förderung eines konstruktiven Wandels, da die Branche ständig expandiert", sagte Anton Zelenin, Chief Product Officer, Fintech von Xsolla. "Unsere Zusammenarbeit mit PRIVO unterstreicht unser Engagement, die Sicherheit im Handel mit Videospielen für Entwickler und Produzenten zu erhöhen und damit einen wichtigen Schritt zum Schutz und zur Stärkung von Eltern und jungen Spielern weltweit zu machen."

"PRIVO begrüßt die Schritte, die Xsolla unternimmt, um Eltern die Kontrolle über Online-Zahlungen zu ermöglichen und gleichzeitig Kindern die Möglichkeit zu geben, online zu spielen und sich zu engagieren", sagte Denise G. Tayloe, CEO von PRIVO. "Der Schutz der Privatsphäre von Kindern und die Transparenz über die Online-Ausgabegewohnheiten der Eltern sind zunehmend wichtig, um Vertrauen zu schaffen.

Die Parental Control-Funktion wird in der zweiten Hälfte dieses Jahres in die Produkt- und Lösungspalette von Xsolla integriert werden. Diese Funktion wird auf der Gamescom 2023 im August vorgestellt und demonstriert.

Weitere Informationen zu Xsolla Parent Control finden Sie auf der Website: xsolla.pro/parental-control

Über Xsolla

Xsolla ist ein weltweit tätiges Unternehmen für den Handel mit Videospielen und verfügt über ein solides, leistungsstarkes Angebot an Tools und Dienstleistungen, die speziell für die Videospielbranche entwickelt wurden. Seit der Gründung im Jahr 2005 hat Xsolla Tausenden von Spieleentwicklern und -publishern aller Größenordnungen geholfen, ihre Spiele weltweit und plattformübergreifend zu finanzieren, zu vermarkten, zu lancieren und zu monetarisieren. Als einer der innovativen führenden Akteure im Bereich des Handels mit Spielen verfolgen wir bei Xsolla den Auftrag, die inhärenten Komplexitäten von globalem Vertrieb, Marketing und Monetarisierung zu meistern, und unterstützen so unsere Partner dabei, mehr geografische Gebiete zu erreichen, mehr Umsätze zu generieren und Beziehungen mit Gamern weltweit herzustellen. Xsolla hat seinen Hauptsitz in Los Angeles, Kalifornien, und unterhält Niederlassungen in Berlin, Seoul und anderen Städten auf der ganzen Welt. Xsolla unterstützt große Spieltitel wie Valve, Twitch, Roblox, Ubisoft, Epic Games, Take-Two, KRAFTON, Nexters, NetEase, Playstudios, Playrix, miHoYo und mehr.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Website: xsolla.com

Über PRIVO

PRIVO ist der erste und weltweit führende Branchenexperte auf dem Gebiet des Online-Datenschutzes für Kinder und der Verwaltung delegierter Einwilligungen. Seit 2004 ist PRIVO ein von der FTC anerkannter COPPA Safe Harbor und hat Hunderte von Apps, Websites und Spielen zertifiziert, die zu den leistungsstärksten und bekanntesten Marken für Kinder gehören. PRIVO hat Lösungen für den Datenschutz entwickelt, um positive, transparente und sichere Online-Beziehungen zwischen Unternehmen, Familien und Schulen zu ermöglichen. Das PRIVO-Programm Kids Privacy Assured hilft Unternehmen, sich in der Online-Datenschutzlandschaft zurechtzufinden, einschließlich COPPA, GDPRkids und den Children's Codes, und bietet darüber hinaus datenschutzkonforme Technologielösungen an, die die Registrierung von Jugendlichen, die Altersverifizierung, die Zustimmung der Eltern und die Kontoverwaltung umfassen.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Website: privo.com

1 Statista Artikel Video Games Are More Than Child's Play 2022

