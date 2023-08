München (ots) -In einem Offenen Brief an Prof. Dr. Karl Lauterbach widerspricht Prof. Dr. med. Frank Bahr aus München der Aussage des Gesundheitsministers, dass es bisher keine effektive Therapie zur Behandlung von Long-Covid gibt. Prof. Dr. Bahr weist darauf hin, dass als Therapieansatz zur Behandlung von Post-/Long-Covid-Patienten innerhalb des Long-Covid-Expertenteam des Bundesministers die innovative Lasermedizin bisher keine Berücksichtigung findet. Dabei konnte Prof. Dr. Bahr hiermit bereits erstaunliche Ergebnisse erzielen. Die nebenwirkungsfreie Laser-Therapie, die Prof. Dr. Bahr über die wichtigsten Areale der Lunge bei Long-Covid-Patienten praktiziert, schafft es in nur circa drei Sitzungen die stark gestörten Energiezentren der Patienten wiederherzustellen. In dem Schreiben bietet Prof. Dr. Bahr dem Bundesgesundheitsminister und seinem Long-Covid-Expertenteam zu Studienzwecken an, Long-Covid-Patienten begleitend in seiner Münchener Praxis zu behandeln und seine Ergebnisse zu teilen.Wie werden Prof. Dr. Karl Lauterbach und sein Long-Covid-Expertenteam, die auf der Suche nach erfolgreichen Long-Covid-Therapien sind, auf die Erfolge der Lasermedizin nun reagieren?Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Offenen Brief (https://tinyurl.com/4c7s2wjd).Website: https://long-covid-hilfe.info/Pressekontakt:Prof. Dr. med. Frank Bahrc/o Presse-SupportJeschenko MedienAgentur Köln GmbHTel.: +49 (0) 221-3099-168E-Mail: l.lormann@jeschenko.deOriginal-Content von: Prof. Dr. med. Frank Bahr, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/170807/5576232