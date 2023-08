Modernes urbanes Dorf mit einer riesigen, üppig begrünten Freifläche in der größten Metropole der Welt

Mori Building Co., Ltd., Japans führender Stadtlandschaftsentwickler, gab heute bekannt, dass Azabudai Hills, ein Mehrzweckkomplex und ein neues Viertel der Weltklasse im Zentrum Tokios, am 24. November eröffnet wird. Dieses Stadtsanierungsprojekt der Kategorie 1 für den Bezirk Toranomon-Azabudai wird seit ca. 35 Jahren von Mori Building, anderen Unternehmen und rund 300 Grundstückseigentümern gefördert.

Azabudai Hills verkörpert das Konzept des "modernen urbanen Dorf" und ist ein naturbelassenes Wahrzeichen mit einem Geschäftszentrum von Weltrang, attraktiven Einzelhandels- und Wohneinrichtungen sowie einer riesigen Freifläche mit üppiger Begrünung, die Menschen zusammenbringt. Mori Building sieht Azabudai Hills als eine "Green Wellness"-Gemeinschaft, in der die Menschen im Einklang mit der Natur leben und ein gesundes, erfülltes Leben führen. Auf einer Fläche von ca. 8,1 Hektar bietet Azabudai Hills eine beeindruckende 24.000 m² große, üppig begrünte Fläche von ca. 861.700 m², die verschiedene städtische Funktionen beherbergt, darunter Büros, Wohnhäuser, Geschäfte, Einrichtungen für Kultur und Bildung sowie Gesundheitszentren.

Azabudai Hills wird von Partnern unterstützt, die die Vision einer grünen Umgebung und eines neuen urbanen Lebensstils im Rahmen einer integrierten Stadtentwicklung teilen. Zu diesen angesehenen Partnern gehören das Keio University Center for Preventive Medicine, die British School in Tokio, eine der größten internationalen Schulen im Stadtzentrum, Janu Tokio, das weltweit erste Aman-Schwesterhotel, das Tokyo Venture Capital Hub, in dem rund 70 japanische Risikokapitalgeber vertreten sind, etwa 150 Einzelhandelsgeschäfte mit Luxusmarken und der Azabudai Hills Market sowie das renommierte Mori Building Digital Art Museum: EPSON teamLab Borderless, das sich zuvor in Odaiba befand. Alle diese außergewöhnlichen Objekte werden in Azabudai Hills etabliert. Einige Einrichtungen in Azabudai Hills werden schrittweise nach Dezember 2023 eröffnet.

Mori Building hat es sich zur Aufgabe gemacht, eine lebendige Stadtlandschaft zu schaffen und durch sein einzigartiges, kompaktes Stadtkonzept der "Hills", das verschiedene und sich ergänzende städtische Funktionen miteinander verbindet, zur Anziehungskraft von Tokio beizutragen. Bei Azabudai Hills arbeitet Mori Building mit seinen Partnern zusammen, um eine neue urbane Vision von "Green Wellness" als Antwort auf die zunehmende Bedeutung von Umwelt- und Gesundheitsaspekten in der modernen Gesellschaft zu entwickeln.

Übersicht über Azabudai Hills

Gesamtfläche Etwa 8,1 ha Bodenfläche Etwa 63.900 m² Gesamtnutzfläche Etwa 861.700 m² Bürofläche Etwa 214.500 m² Grünfläche Etwa. 2,4 ha Wohneinheiten Etwa 1.400 Einheiten Einzelhandels-einrichtungen Etwa 23.000 m² Einrichtungen Büros, Wohnungen, Geschäfte, Hotels, Kultureinrichtungen, internationale Schule, Gesundheitszentren usw.

Central Green (Central Square), Begrünung und Nachhaltigkeit

Schaffung von weitläufigen, üppigen Grünflächen

Durch die Nutzung der topografischen Unterschiede des Areals einschließlich Flachdächern auf den Podiumsgebäuden bietet das Gelände Platz für 24.000 m² Grünflächen, darunter ein ca. 6.000 m² großer zentraler Platz (Central Green). Damit schafft das Mori Building eine entspannende urbane Oase im Herzen von Tokio.

Die dynamische, von Heatherwick Studio entworfene Architektur der unteren Stockwerke fügt sich wunderbar in die Grünanlagen ein und schafft eine abwechslungsreiche Umgebung, in der die gesamte Stadt von üppigem Grün umgeben ist.

Nachhaltigkeit fördern

Die Stadt fördert gesamtstädtische Bestrebungen im Hinblick auf Dekarbonisierung und Recycling von Ressourcen. Die Stromversorgung des Komplexes soll zu 100 aus erneuerbaren Energiequellen stammen und damit die Zielvorgaben des Programms Renewable Energy 100% (RE100) erfüllen. Azabudai Hills ist auf dem besten Weg, eine Platin-Zertifizierung der höchsten Stufe in der LEED-Kategorie ND (Neighborhood Development) für gemischt genutzte Gebäude und eine BD+C-Zertifizierung (Building Design/Core and Shell Development) für neu errichtete Wohngebäude zu erhalten.

Keio University Center for Preventive Medicine

Die Keio University Center for Preventive Medicine zieht jetzt in den Azabudai Hills Komplex um.

Unterstützt durch modernste medizinische Ausstattung und hochspezialisiertes Personal des Universitätsklinikums wird das Zentrum hochpräzise physische Untersuchungen zur Früherkennung von Krankheitsrisiken sowie ein auf die individuellen Bedürfnisse jedes Patienten abgestimmtes Programm anbieten. Da die neue Anlage größer ist, sollen Staus vermieden und ein komfortables Umfeld für ärztliche Untersuchungen geschaffen werden.

Die British School in Tokio

Die British School in Tokio, eine der größten internationalen Schulen der Stadt, wird am 30. August 2023 in Azabudai Hills eröffnet. Der neue Campus verkörpert den Wunsch der Schule, Kinder in einer entspannten, natürlichen Umgebung im Herzen der Stadt zu unterrichten, und die Vision von Mori Building, die globale Anziehungskraft Tokios zu stärken. Die Schule bietet Lernenden aus mehr als 60 Ländern einen Lehrplan nach britischem Vorbild mit einem vielfältigen internationalen Flair. Der neue Campus wird eine üppige natürliche Umgebung für die Ausbildung junger Menschen zu den Führungskräften von morgen bieten.

Kunst und Galerie

Das Konzept in Azabudai Hills basiert auf der Idee, "die ganze Stadt zu einem Museum zu machen". Im Zentrum der Gesamtanlage stehen ein Museum und eine Kunstgalerie mit einer Gesamtfläche von rund 9.300 m². Öffentliche Kunstinstallationen sind über das gesamte Areal verteilt und schaffen einen urbanen Raum, in dem Kunst und Kultur nahtlos ineinander übergehen.

Azabudai Hills Gallery

Die Azabudai Hills Gallery soll das Herzstück der Kulturförderung sein. In ihren Museumseinrichtungen wird die Galerie verschiedene kulturelle Genres präsentieren. Anlässlich der Eröffnung findet eine Ausstellung von Ólafur Elíasson statt, einem wegweisenden Künstler, der sich auch aktiv für Umweltfragen einsetzt und eines der öffentlichen Kunstwerke für Azabudai Hills geschaffen hat.

Vernissage: "Ólafur Elíasson Exhibition: A Cycle of Interconnected Moments in Harmony"

Kunst für die Öffentlichkeit: Die Grenze zwischen Kunst und Alltag aufheben

Das Mori Art Museum hat eine Auswahl von Kunstwerken zusammengestellt, die die Energie der natürlichen Welt in Azabudai Hills sichtbar machen und die Größe des Komplexes mit der menschlichen Dimension verbinden.

MORI Building DIGITAL ART MUSEUM: EPSON teamLab Borderless

Das digitale Kunstmuseum, ein gemeinsames Projekt von Mori Building und teamLab, wurde ursprünglich in Odaiba eröffnet und zog im ersten Jahr 2,3 Millionen Besucher aus mehr als 160 Ländern an. Das verlegte Museum, das nun in den Azabudai Hills eröffnet werden soll, stellt die sich entwickelnde Kunstsammlung von teamLab aus, darunter auch einige Werke, die erstmals in Japan zu sehen sein werden.

Einzelhandelseinrichtungen

Auf einer Fläche von 23.000 m² in Azabudai Hills wird ein großes Gewerbegebiet inmitten prächtiger Grünanlagen betrieben. Das Gebiet beherbergt rund 150 Geschäfte mit Luxusmarken, Cafés mit einladenden Terrassen und mehrere Spitzenrestaurants.

Im Untergeschoss des Central Green wird ein groß angelegter Lebensmittelmarkt mit dem Namen "Azabudai Hills Market" entstehen. Auf einer Fläche von ca. 4.000 m² werden der Vielfältigkeit und der Genuss von Lebensmitteln durch die sorgfältige Auswahl der Zutaten, die reiche Esskultur Tokios und das Versprechen eines gesunden Gourmet-Lebensstils betont.

Azabudai Hills Market

Die Ernährung ist ein wesentlicher Aspekt der japanischen Kultur, den wir mit Stolz mit der Welt teilen. 31 der führenden Fachgeschäfte Japans haben sich zusammengeschlossen, um diese Esskultur zu bewahren und weiterzuentwickeln.

Luxusmarken

Eine neue Luxusmeile, die ihresgleichen sucht, wird ihr Debüt mit führenden, exklusiven Luxusmarken feiern, die sich in einer üppigen grünen Umgebung im Herzen der Stadt aneinander reihen.

Geplante Eröffnung von: Hermès, Cartier, CELINE, DIOR, BERLUTI, L'Officine Universelle Buly, ST LOUIS, TimeVallée, BVRGARI, BOTTEGA VENETA

Janu Tokyo

In den unteren Etagen der Residenz A (1.-13. Stock) wird Janu Tokyo untergebracht das Debüt der Aman-Schwestermarke Janu.

Das Hotel mit 122 Gästezimmern befindet sich in idealer Lage mit Blick auf das üppige Central Green und verfügt über einen 4.000 m²großen Wellnessbereich, einen der größten für Luxushotels in Tokio, mit funktionellem Gruppentraining und Fitnessstudio sowie acht Restaurants und Bars, die sich perfekt für Familien- und Gruppentreffen eignen.

Azabudai Hills Residences

In Azabudai Hills entstehen 1.400 neue Wohneinheiten. Umgeben von üppigem Grün genießen die Bewohner fortschrittliche, bequeme städtische Vorteile und Harmonie mit der Natur, um geistige und körperliche Gesundheit zu erleben sowie ein äußerst wohlhabendes und wahrhaft humanes Leben zu führen. Als Teil von Azabudai Hills soll die Azabudai Hills Residence höchste Funktionalität in Eigentumswohnungen verkörpern, die mit der Erfahrung von Mori Building bei der Schaffung luxuriöser Residenzen einhergehen.

Die Aman Residences, Tokio, befinden sich in den obersten Etagen des Mori JP Tower und werden in Partnerschaft mit Aman, dem Betreiber verschiedener Luxushotels und -resorts der Weltklasse, verwaltet. Die exklusive Residenz mit nur 91 Wohneinheiten bietet einen außergewöhnlichen Wert für ein Leben in Ruhe und Gelassenheit.

Büroräumlichkeiten

Der gesamte Komplex in Azabudai Hills soll als ein gemeinsamer Arbeitsplatz fungieren. Die Büroflächen (insgesamt ca. 214.500 m²) werden hauptsächlich auf den Etagen 7 bis 52 des Mori JP Tower angeboten, um verschiedene Arbeitsformen für ca. 20.000 Beschäftigte zu fördern. Die Standardetagen im Mori JP Tower bieten eine vermietbare Fläche von ca. 4.800 m², eine der größten Flächen Japans, sodass dieses Bürogebäude der Weltklasse den Anforderungen globaler Unternehmen vollständig gerecht wird.

Hills House

Hills House, ein Objekt im 33. und 34. Stock des Mori JP Tower mit einer Gesamtfläche von rund 3.300 m², dient als Basis, von der aus Mieterunternehmen und ihre Mitarbeiter die gesamte Stadt als Arbeitsplatz nutzen können.

Tokyo Venture Capital Hub

Azabudai Hills wird der Unternehmenssitz von Tokyo Venture Capital Hub, Japans erstem groß angelegten Venture Capital Hub in Japan. Die Japan Venture Capital Association (JVCA), führende unabhängige Risikokapitalgeber (VCs) der japanischen VC-Branche und etwa 70 von japanischen Großunternehmen unterstützte Corporate Venture Capitalists (CVCs) werden dort vertreten sein.

Ein Informationsblatt mit ausführlichen Angaben zu Azabudai Hills und seinen Einrichtungen finden Sie auf folgender Website: https://onl.tw/VYcx5TJ

Um eine Zusammenfassung des Films über Azabudai Hills zu erhalten, klicken Sie bitte hier für die neueste Version und hier für die Version von 2019.

Über Mori Building

Mori Building ist ein innovativer Stadtentwickler mit Sitz in Tokio. Das Unternehmen ist bestrebt, die Anziehungskraft von Städten zu maximieren, indem es sichere, nachhaltige und kosmopolitische Stadtzentren auf der Grundlage seines einzigartigen Konzepts der vertikalen Gartenstadt mit Hochhäusern für Wirtschaft, Bildung, Freizeit und Wohnen entwickelt und pflegt. Das Konzept wird in den zahlreichen zukunftsweisenden Projekten des Unternehmens angewendet, zu denen ARK Hills, Roppongi Hills und Toranomon Hills in Tokio sowie das World Financial Center in Schanghai gehören. Mori Building beschäftigt sich auch mit Immobilienleasing, Projektmanagement und Beratung. Weitere Informationen finden Sie unter www.mori.co.jp/en

