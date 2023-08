DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:



THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:



INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL

EMBRAER NETHERL.FIN.15/25 US29082HAA05 09.08.2023 HZE/EOT

EMBRAER NETHERL.FIN.17/27 0AMA US29082HAB87 09.08.2023 HZE/EOT

EMBRAER N.FI 20/28 REGS USN29505AA70 09.08.2023 HZE/EOT

